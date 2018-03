Cinco legisladores van camino al desafuero por keikovideos en Perú



22/03/2018 - 18:02:40

La República.- En conferencia de prensa, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, anunció que la Junta de Portavoces acordó iniciar un proceso de denuncia constitucional contra los legisladores involucrados en los videos difundidos por Fuerza Popular que probarían la compra de votos para evitar la vacancia del renunciante presidente Pedro Pablo Kuczynski.



Los parlamentarios que afrontarán esta denuncia y que irían camino al desafuero son Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, así como los oficialistas Carlos Bruce y Mercedes Aráoz.



"Vamos a iniciar el proceso de denuncia constitucional, el desafuero a los cinco parlamentarios que son materia de este video. Se ha acordado que el procurador del Congreso inicie las acciones penales que correspondan porque aparece un funcionario del Parlamento en este video", declaró Luis Galarreta en la conferencia de prensa, acompañado de todos los integrantes de la Junta de Portavoces.



Asimismo, ayer por la tarde, el presidente del Parlamento y el procurador del Congreso, Edwin Levano, presentaron ante la Fiscalía de la Nación la denuncia contra los involucrados en los videos que presentó la bancada de Fuerza Popular.



En este documento también se menciona al ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, y otros funcionarios.



La Junta de Portavoces también acordó crear una comisión que investigue la presunta compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.



Procedimientos



Hoy a las cuatro de la tarde se realizará una sesión plenaria y se pondrá al debate la carta de renuncia al cargo de Pedro Pablo Kuczynski.



El debate se prolongará hasta las 10 de la noche. Se suspenderá para continuar el viernes con el fin de que el vicepresidente Martín Vizcarra llegue al país.



Ese día, a primera hora, se pondrá al voto la resolución legislativa mediante la cual se acepta la renuncia presidencial. Luego, se llamará a Vizcarra para que asuma la Presidencia de la República con el juramento de ley correspondiente ante el titular del Congreso, Luis Galarreta.



Ayer, Galarreta anunció que la Junta de Portavoces aceptó la carta de renuncia de Kuczynski.



No obstante, manifestó que el renunciante jefe de Estado no hizo un mea culpa y menos aún ha reconocido sus errores.



Las bancadas de Nuevo Perú y Frente Amplio se mostraron en contra de aceptar la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y exigieron que se lleve a cabo la vacancia. Sin embargo, su propuesta no tuvo el respaldo de los demás voceros.



Reactivan Ética



- Ahora. En la Junta de Portavoces acordó reactivar la Comisión de Ética para investigar a todos los congresistas involucrados en los "keikovideos".



- En la mira. Alianza para el Progreso denunciará constitucionalmente al fujimorista Moisés Mamani por grabar los videos que presentó Fuerza Popular.



Los accesitarios



El accesitario de Kenji Fujimori es Raúl César Franco Inga, un empresario que obtuvo 10.730 votos en Lima. Está ligado estrechamente a Keiko Fujimori. Durante la campaña de 2016, Transparencia informó que por entonces Franco Inga figuraba en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles.



En el caso de Bienvenido Ramírez, su accesitaria es la docente María Candelaria Ramos Rosales, de Tumbes, quien logró 2.692 votos y en el norte es conocida activista de Keiko.



El congresista Guillermo Bocángel tiene como accesitario al contador César Campos Ramírez, quien recibió el apoyo de 5.356 ciudadanos de Huánuco y durante la campaña de 2016 tuvo activa participación en las actividades de Keiko Fujimori.



En el caso de la oficialista Mercedes Aráoz (PPK), su accesitario es el empresario ladrillero Luis Moncada Vigo (21.727 votos); y quien reemplazaría a Carlos Bruce sería la ex voleibolista y ex congresista Cecilia Tait (20.847 votos).