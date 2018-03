Romero afirma que el Gobierno no es parte del conflicto en Adepcoca

La Paz, (ABI).- El Gobierno no es parte del conflicto que existe en la Asociación de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), aseveró el jueves el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien señaló que se espera que haya un acuerdo y una solución.



"Nosotros no tenemos nada que ver en este conflicto y esperamos haya acuerdo de solución", dijo a los periodistas.



Al interior de Adepcoca surgió un conflicto que se saldó con heridos y detenidos, tras enfrentamientos entre los productores y la Policía, que tiene la misión de resguardar esa infraestructura ubicada en Villa Fátima.



"La Policía fue instruida para evitar enfrentamientos entre la gente de Adepcoca y del Comité Ad Hoc, ambos movilizaron a su gente instalando vigilias en los predios del mercado de coca de Villa Fátima", apuntó.



La autoridad recordó que en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural se instaló el mercado de coca de Villa Fátima dos puntos de control, para evitar que la hoja sea desviada al narcotráfico.



Explicó que antes solamente había un control y se encontraba fuera del mercado, pero hoy son dos los puntos de inspección a cargo de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de Coca (DIGCOIN) y el Grupo Especial de Control de Coca (GECC).



"Nosotros nos mantenemos firmes, tiene que haber control, un Estado que no tiene control sobre lo que pasa en su territorio no es Estado", enfatizó.