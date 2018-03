Oposición pide interpelación a Romero sobre conflicto de Adepcoca



22/03/2018 - 13:02:13

La Paz, (ABI).- El diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, informó el jueves que la bancada solicitó interpelar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre el conflicto en la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca).



"Como bancada queremos anunciar que ayer (miércoles) hemos presentado una petición de interpelación al Ministro de Gobierno por los abusos y excesos que se vienen cometiendo, respecto a lo que ocurre en Adepcoca", dijo en conferencia de prensa.



El diputado opositor manifestó que Romero deberá responder por qué hay excesos y abusos contra mujeres y niños de ese sector, en medio de la disputa entre cocaleros por la sede de esa asociación, ubicada en la zona de Villa Fátima de La Paz.



"Lo que ocurre es que se ha dado un golpe institucional a Adepcoca y para eso se usa a la Policía que reprime brutalmente a la gente y no respeta a mujeres ni a niños, y además no permiten que se pase clases en algunas unidades educativas de la zona", mencionó.



Por su parte, el diputado también opositor, Rafael Quispe, indicó que luego de que la Policía arremetió contra mujeres y niños, no se descarta llevar el caso ante organismos internacionales, porque la protección de esos está enmarcada en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales.



A su turno, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), René Joaquino, lamentó lo sucedido en Adepcoca e indicó que la solución a ese conflicto debe ser pacífica y que sean los fundadores de la asociación quienes den un lineamiento para aplicar la nueva Ley General de Coca y se eviten enfrentamientos.



"Enfrentamientos, posicionamientos o la intervención de la Policía, lo único que hará es perjudicar el caso, aunque está claro que la obligación de la Policía es evitar confrontaciones", manifestó.