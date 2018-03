Insulza: resoluciones de OEA no tienen valor jurídico

22/03/2018 - 12:55:29

La Haya, (ABI).- El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno Miguel Insulza, afirmó el jueves en La Haya que las 11 resoluciones que asumió ese organismo multilateral, declarando al diferendo marítimo entre Bolivia y Chile de interés permanente del continente, no tienen valor jurídico y aseguró que se aprobaron en un período especial de la historia de Chile.



"No tienen valor a mi juicio, en términos políticos representa a un período muy especial de la historia de Chile", afirmó al salir de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, después que los abogados chilenos presentaron sus primeros alegatos orales de la demanda que impetró Bolivia en ese alto tribunal, para una salida soberana al Pacífico.



A su juicio, la resolución de 1979, que se tituló "Acceso de Bolivia al Océano Pacífico", fue aprobada cuando su país vivía en una dictadura, y las subsiguientes replicaron el interés hemisférico para que se busque una solución a la mediterraneidad boliviana.



No obstante, recordó que se aprobaron resoluciones anuales sólo hasta 1989 y luego transcurrieron 23 años en los que no se presentaron petitorios sobre el tema.



"Siempre dijeron que era bilateral, el 89 fue la última declaración y después hasta 2013 pasaron 23 años en los cuales la OEA escuchó sobre el tema, algunos países recordaron que era un tema estrictamente bilateral y no se presentó una resolución sobre el asunto", refrendó.



Recordó que en los 10 años que ocupó el cargo de Secretario General de la OEA no se refirió al tema, porque no correspondía, pero tras tres años de dejar esas funciones, dijo que defiende "con vigor" la posición de su país.



Bolivia demandó en 2013 a Chile en la CIJ para que se avenga a negociar una salida soberana al Pacífico en base a varios compromisos incumplidos en más de 100 años de enclaustramiento.



Los alegatos chilenos continuarán mañana, viernes, con lo que concluirá la segunda ronda y el lunes que viene, Bolivia podrá contestar lo que esgrimió Chile; dos días después Chile volverá Chile al estrado para cerrar los alegatos orales y esperar el fallo hacia fin de año.