Chile insiste en vigencia de Tratado de 1904 y en que no "donará" su territorio

22/03/2018 - 12:54:16

La Haya, (ABI).- El canciller de Chile, Roberto Ampuero, insistió el jueves, a la conclusión de la primera etapa de la segunda ronda de alegatos orales en el juicio marítimo que sustancia la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que su país no "donará" territorios ni permitirá que Bolivia soslaye el Tratado de 1904, que fijó la frontera binacional.



"Chile no está dispuesto a ceder territorio ni a donar territorio basado en una supuesta obligación de negociar y de hacerlo como lo quiere o lo intenta plantear Bolivia", mediterránea desde 1904, afirmó el jefe de la diplomacia chilena, al cabo de la audiencia y en el patio que da acceso a la CIJ.



Ampuero insistió que, para su país, "es muy importante insistir que el tratado de 1904 es la piedra angular, el marco y el paraguas en se deben mantener las relaciones entre Chile y Bolivia".



Poco antes, el coagente de Bolivia acreditado ante la CIJ, Sacha Llorenti, consideró que en su turno de alegatos, entre lunes y martes, Chile no pudo desmontar los argumentos bolivianos.



Llorenti volvió a deplorar que los abogados al servicio de Chile hayan hecho hincapié sobre el Tratado de 1904, cuando ése no es el fondo de la causa boliviana, sino el complejo de actas y notas diplomáticas intercambiadas y actos formales de Estado durante diversas etapas del siglo XX y parte del XXI que, por lo tanto, generan la obligación de negociar la cesión de una porción de litoral soberano para Bolivia.



"Nos parece inaceptable que a través de una puerta chica, Bolivia intente entrar hacia el Tratado y minarlo, horadarlo y destruirlo", insistió Ampuero.



Dijo que los alegatos bolivianos están fuera de texto y contexto y que el "Tratado debe mantenerse, está vigente y debe regir las relaciones entre ambos países".



Tras la invasión militar a su entonces puerto de Antofagasta, Chile adicionó a su soberanía 400 km lineales de costa y 120.000 km2 de territorios de desembocadura en el mar.



Por último subrayó la decisión de país "a escuchar las aspiraciones" de Bolivia, "lo que no significa la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico".



Los abogados de Chile volverán a alegar el viernes, cuando concluya la segunda ronda de argumentos.



El lunes que viene, Bolivia podrá contestar lo que entre jueves y viernes esgrimió Chile y el miércoles que viene, en la última fase de la fase de alegatos, volverá Chile al estrado.