Pido a Dios la muerte: El Hulk ruso dice que ya no aguanta el dolor en los brazos

22/03/2018 - 12:46:19

RT.- El joven, que se hizo famoso por los enormes bíceps que obtuvo al inyectarse sustancias nocivas, afronta la amputación de sus extremidades superiores.



Kiril Tereshin, conocido como el "hulk ruso" o "brazos de bazuca", aseguró que ya no puede aguantar el dolor en sus brazos y piensa que se morirá pronto, informa el diario ruso MK. "Ya es el fin, pido a Dios que el alma salga de mi cuerpo, no puedo aguantar el dolor", escribió en su cuenta en la red social rusa VKontakte.



El joven había cerrado recientemente esa cuenta, tras anunciar que debido a sus problemas de salud no quería hablar con sus seguidores. Escribió entonces que le dolían los brazos, que su temperatura corporal seguía siendo alta y, además, existía el riesgo de que tuviesen que amputarle las extremidades superiores en las próximas semanas.



Sin embargo, este miércoles Kiril recuperó su cuenta y contó a sus seguidores que ya no puede soportar el intenso dolor y tiene ganas de morir.



"Me aplico hielo durante una hora y tomo medicinas tres veces al día", escribió el joven en su cuenta en Instagram. Según sus palabras, si los brazos no se recuperan, tendrá que amputárselos.



Kiril Tereshin se hizo famoso en los medios y redes sociales rusos tras inyectarse en sus brazos una mezcla casera de aceite de oliva, alcohol bencílico y lidocaína, lo que aumentó el diámetro de sus bíceps a 58 centímetros.



3 раза в день по часу держу лёд и пью лекарства 😪 Una publicación compartida de Я Кирилл Терешин, Существо 👽. (@freak_slacker_official) el Mar 21, 2018 at 1:45 PDT