Mesa: Chile insiste en el Tratado de 1904 a despecho de lo que dejó en claro la CIJ en 2015



22/03/2018 - 11:48:57

La Paz, (ABI).- El portavoz de la demanda marítima, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), dijo el jueves que Chile, en su primera jornada de presentación de alegatos orales frente a la causa boliviana, insiste en el Tratado de 1904 en "despecho" de lo que dijo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2015, cuando ese tribunal dejó en claro que ese tratado no resolvió las diferencias entre ambos países.



"Chile insiste en que el Tratado de 1904 resolvió todos los temas pendientes entre ambos países, a despecho de la CIJ que falló en 2015 que dejó claro que el Tratado no resolvió las diferencias entre Bolivia y Chile", escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.



Para Mesa, Chile pretende mostrar que no se ha generado ninguna obligación de negociar una solución al enclaustramiento de Bolivia, pero recordó que los textos intercambiados con ese país transandino, especialmente los de 1950 y 1975 "son inequívocos" porque plantean el compromiso formal de Chile para esa causa.



"Chile niega la existencia de un acuerdo en 1950 y su abogado no hizo otra cosa que ratificarlo, a pesar de los intentos de marcar diferencias sólo formales de palabras entre el pedido boliviano y la respuesta chilena", indicó en otro tuit.



Chile empleó este jueves una batería de adjetivos para descalificar los argumentos jurídicos que Bolivia expuso el lunes y martes, en el tercer día de alegatos orales del juicio marítimo abierto por La Paz a Santiago en ese alto tribunal.



Al abrir las exposiciones de su país, Grossmann dijo que los alegatos bolivianos de principios de semana son "acrobacias que encubren sus verdaderas intenciones".