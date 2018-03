Miles sin electricidad tras la tormenta; transporte y escuelas con horarios modificados



22/03/2018 - 11:20:43

El Diario NY.- Las cinco pulgadas de nieve que cayeron en NYC el miércoles fueron menos de las esperadas, pero suficientes para cancelar más de 2 mil vuelos desde y hacia la ciudad y dejar sin electricidad a miles de residencias.



MTA no ha anunciado ningún cambio de servicio para el jueves, todas las líneas están operativas. También están funcionando LIRR, Metro-North y NJ Transit en autobuses y trenes. La ferroviaria Amtrak sí está operando con un horario modificado, con docenas de trenes del servicio Acela Express, Northeast Regional y Empire cancelados.



En los aeropuertos JFK , LaGuardia y Newark Liberty el jueves será un “día de recuperación”, con casi 400 vuelos cancelados hoy desde y hacia la ciudad, luego de miles de aviones varados el miércoles.



En NYC las escuelas públicas abrirán sus puertas hoy luego de estar paralizadas el miércoles. En el área triestatal, algunas tendrán un horario especial, con actividades sólo a partir de la media mañana, mientras continúa la labor de limpieza de la nieve. El listado actualizado puede consultarse aquí.



Con Edison reportó 532 clientes sin electricidad en la ciudad de Nueva York y Westchester y más de 4,200 en Long Island. En New Jersy, más de 75 mil suscriptores no tenían servicio eléctrico para la mañana del jueves, indicó Pix 11.



En Long Island y New Jersey algunas zonas recibieron poco más de un pie de nieve (12-14 pulgadas), por lo que se instó a los residentes a quedarse en casa y evitar las carreteras. El gobernador de NJ, Phil Murphy, ya había declarado el martes el estado de emergencia antes de la tormenta. Y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, hizo lo propio el miércoles.