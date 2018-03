Trump anunciaría medidas comerciales contra China



22/03/2018 - 11:13:27

VOA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto en cualquier momento criticar directamente a China y anunciar medidas comerciales en su contra en lo que podría escalar hacia una guerra comercial a escala total entre las dos economías más grandes del mundo.



Se espera que las acciones comerciales contra China, parcialmente en respuesta a respuesta al robo y transferencia inapropiada de tecnología estadounidense a compañías chinas, sean anunciadas por Trump el jueves. Su cronograma incluye una ceremonia de firma, al mediodía, de un memorándum contra la “agresión económica de China”.



En la víspera de la anticipada medida, funcionarios estadounidenses hablaron con periodistas sobre su investigación que duró un mes bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre las prácticas comerciales de Beijing.



Muchos en la comunidad internacional han considerado durante largo tiempo que China ha contravenido principios fundamentales del comercio global, a pesar de haberse unido a la Organización Mundial de Comercio, OMC, en 2001.



Ha habido “varios fracasos específicos por parte de China en cumplir con sus obligaciones bajo la OMC”, dijo un funcionario de la oficina del Representante Comercial de EE.UU. en comentarios que pidieron no ser atribuidos.



La sesión informativa y otros comentarios de funcionarios son vistos como claras señales de que la administración, en respuesta a un memo del Trump del 14 de agosto de 2017, piensa usar la sección 301 de la ley comercial.



La última vez que fue usada fue por la administración Clinton contra Japón para abrir el sector automotriz del país asiático.



China ha estado “estafando” a Estados Unidos, ha dicho Trump en numerosas ocasiones en comentarios públicos durante los cuales ha criticado arduamente a sus predecesores por no hacer nada al respecto.



De acuerdo con informes, Trump tiene previsto imponer aranceles por decenas de miles de millones de dólares a varios productos chinos. Fuentes indicaron que además de los aranceles, es probable que imponga restricciones a las inversiones chinas en EE.UU. en respuesta a uso de fondos estatales por parte de Beijing y empresas bajo control gubernamental para controlar la compra de propiedad intelectual.



Funcionarios de la oficina del Representante Comercial de EE.UU. declinaron el miércoles especificar qué acciones se tomarán, pero no estuvieron en desacuerdo en que se espera un anuncio el jueves.