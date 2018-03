LLorenti: Chile no ha podido desmontar los sólidos argumentos de Bolivia

22/03/2018 - 11:03:18

La Haya, (ABI).- El coagente boliviano en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Sacha Llorenti, afirmó el jueves que Chile no pudo desmontar en sus alegatos "los argumentos sólidos" de la demanda marítima impetrada en ese alto tribunal y subrayó que utilizó argumentos que "ya fracasaron" en la excepción preliminar sobre la incompetencia de esa Corte para conocer la demanda boliviana.



Tras escuchar los primeros alegatos orales de Chile, Llorenti afirmó, en una breve declaración de prensa, en puertas del Palacio de la Paz, que Bolivia no "escuchó nada nuevo"-



"Hemos escuchado atentamente la declaración, podemos ver que no hemos escuchado nada nuevo, que Chile ha utilizado argumentos que ya fracasaron en la excepción preliminar, como lo señaló uno de nuestros juristas, durante la primera ronda, pareciera que durante mas de un siglo nada hubiera pasado", refrendó.



Puntualizó que la defensa chilena insiste en sustentar su caso en el Tratado de 1904, que fijó los límites territoriales después de la invasión y posterior guerra (1879), cuando la propia Corte "manifestó claramente, en su fallo sobre la excepción preliminar, que este caso está al margen" de ese pacto.



"Chile no ha podido desmontar los sólidos argumentos de Bolivia enraizados en el Derecho Internacional durante nuestra primera ronda, pero además los argumentos de Chile, si uno los lee con atención, refuerzan los argumentos bolivianos", complementó.



Llorenti aseveró que Bolivia está "absolutamente" tranquila porque consideró que a la demanda marítima le acompaña la verdad, la historia, y fundamentalmente del Derecho Internacional.



"Estamos absolutamente convencidos de nuestros argumentos, estamos seguros de que este caso va a llegar a buen puerto", sentenció.



Bolivia demandó en 2013 a Chile en la CIJ para que se avenga a negociar una salida soberana al Pacífico en base a varios compromisos incumplidos en más de 100 años de enclaustramiento.



En sus alegatos, el pasado lunes y martes, los abogados de Bolivia pusieron en evidencia que los acuerdos alcanzados y las actas firmadas entre 1920 y 2011, por altas autoridades de ambos países, referidas a la restitución de la calidad marítima de Bolivia, mediterránea desde 1879, generan la obligación de negociar.