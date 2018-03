CIJ: Morales afirma que Chile eludió el origen del problema con Bolivia y entró en contradicciones



22/03/2018 - 11:02:28

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales afirmó el jueves que Chile eludió el origen del problema con Bolivia que es la invasión a Antofagasta en 1879 e ingresó en contradicciones, en la primera jornada de la presentación de sus alegatos orales en el marco de la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Chile ha eludido el referirse al origen del problema y el origen del problema es la invasión a Antofagasta en 1879. Si no había invasión no había ningún tema pendiente con Chile, si no había invasión no había esta demanda, entiendo que indirectamente reconocen, pero es el tema de fondo", dijo en conferencia de prensa en La Paz.



El jefe de Estado, quien siguió los alegatos de Chile desde las 05h00 locales en La Paz, cuestionó que ese país insista en que todos los temas pendientes con Bolivia fueron zanjados con el "Tratado de Paz y Amistad" de 1904 y criticó que afirme que ese documento se cumple a la "perfección" y que "es un puente y no un muro".



"(Debemos) recordar que este tratado no ha garantizado el libre tránsito de personas ni mercancías, ha sido un permanente freno a nuestro desarrollo económico y un mecanismo de violación de derechos humanos con este tratado", agregó Morales.



Además, dijo que ese Tratado de 1904 no garantiza la paz y la amistad como tal, porque en Chile se realizan cada año ejercicios militares combinados con Estados Unidos, incluso sin respetar su soberanía y se prohíbe la visita de autoridades bolivianas a ese país.



"Nuestro presidente de Senadores, la presidenta de la Cámara de Diputados no tiene derecho de entrar a Chile, no les dan visa, podemos comentar tantos argumentos y pruebas de que el Tratado de 1904 no garantiza ninguna amistad", complementó.



Asimismo, expresó su satisfacción tras escuchar los alegatos del equipo jurídico chileno, porque -a su juicio- están "llenos" de contradicciones.



El presidente dijo que una primera contradicción encontrada en los argumentos chilenos es que ese país "califica los documentos mediante los cuales las autoridades chilenas ofrecieron una solución a nuestra demanda marítima como charlas de vecinos o de amigos".



"Nos preguntamos ¿acaso un documento escrito firmado por altas autoridades de un país ofreciendo a otro país soberanía territorial puede ser considerado una charla de vecinos? No, eso no es una charla de vecinos, primera, y enorme contradicción entre los abogados", cuestionó.



Explicó que una segunda contradicción, es que "Chile insistió en sus alegatos que el Tratado de 1904 resolvió todos los temas territoriales con Bolivia, sin embargo, también reconocieron que sus notas de 1920 y 1950 ofrecen a Bolivia una salida soberana al océano, independientemente al Tratado de 1904".



Por último, Morales dijo que la tercera contradicción chilena es que "el primer abogado que tomó la palabra, dijo que no es válida la acumulación de compromisos de Chile y que Bolivia mencionó en sus alegatos; el otro abogado de Chile que cerró su primer alegato, dijo que Chile fue coherente con sus propuestas de antes, o sea que la acumulación sí vale".



"Saben hermanos y hermanas este primer día de alegatos, la exposición de abogados chilenos nos fortalece y alimentó todos nuestros argumentos, yo no he visto este seguimiento que hicimos a ningún abogado o agente chileno que haya demolido todas las pruebas que presentaron nuestros abogados", manifestó.