Piñera advierte: Llegó el tiempo en que Bolivia deje de confundir sus aspiraciones con las obligaciones de otro



22/03/2018 - 10:59:16

La Tercera.- "Chile va a cumplir y va a hacer cumplir lo establecido en ese tratado de 1904 que se constituye en una piedra angular que regulará relaciones pasadas, presentes y futuras", agregó el Mandatario.



El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la primera jornada de alegatos chilenos ante La Haya, en el marco de la demanda marítima boliviana.



En este sentido, el Mandatario enfatizó que en la sentencia respecto a la excepción preliminar “ya quedó perfectamente claro que no existe obligación alguna para Chile de negociar un resultado predeterminado y que Bolivia no tiene derecho a territorio o mar”.



Además reiteró que el Tratado de 1904 “fue válidamente celebrado, se encuentra plenamente vidente y fijó a perpetuidad los límites entre Chile y Bolivia”.



“Chile va a cumplir y va a hacer cumplir lo establecido en ese tratado de 1904 que se constituye en una piedra angular que regulará relaciones pasadas, presentes y futuras con Bolivia”, dijo Piñera.



El Presidente también hizo un llamado al país demandante: “Llegó el tiempo en que Bolivia deje de confundir sus aspiraciones con las obligaciones de otra y no insista que la frustración de una parte es la obligación de otra”



Y agregó que “Chile mantendrá una actitud de apertura y buena voluntad para buscar acuerdos con Bolivia para solucionar problemas o estrechar la colaboración para buscar bienestar para nuestros vidas”.