UMSS denuncia que presidente del Concejo Municipal de Cliza falsificó sus títulos universitarios



21/03/2018 - 18:34:29

Cochabamba, (ABI).- El responsable del área penal del Rectorado de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, Irvin Avendaño, denunció el miércoles que el presidente del Concejo Municipal de Cliza, Pascual Escobar Rea, utilizó títulos universitarios falsos de licenciatura en ciencias jurídicas, para acceder a cargos edilicios.



"El señor Pascual Escobar Rea ha usado documentación falsa para ocupar cargos", dijo en una conferencia de prensa.



Según Avendaño, el sindicado comenzó a ejercer funciones como abogado en 2007 en la Alcaldía de Cliza y el área de asesoría legal de esa entidad edilicia solicitó la certificación universitaria de sus títulos profesionales, pero no existe registro de esos documentos en esa casa de estudios superiores.



"El Departamento de Registros y Archivos de la UMSS informó, el 2 de marzo de este año, que no se emitió un diploma académico o en provisión nacional de licenciatura de ciencias jurídicas y políticas a nombre de Escobar", sostuvo.



Por su parte, la asesora legal de la UMSS, Magdalena Fernández, reveló que la autoridad edilicia sólo curso una materia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.



"Habría ingresado a la Facultad de Derecho en 1999 y al 2017 solamente cursa una materia, es decir, el mismo no ha concluido sus estudios en esta universidad", aseguró.



El representante legal de la Alcaldía de Cliza, Víctor Hugo Nava, manifestó que Escobar comenzó a prestar sus servicios en esa institución edilicia por un contrato para que brinde sus servicios como asesor legal, que le fue proporcionado por el ex alcalde, Freddy Vargas Terceros.



"Vale decir, que en aquel entonces se conocía que (Pascual) Escobar Rea no era profesional abogado y aun conociendo de estos antecedentes fue contratado por el entonces alcalde", manifestó.



El jurista dijo que Escobar incluso fue asesor legal del Concejo Municipal de Cliza.