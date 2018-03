Zavaleta dice que investigación sobre la muerte de dos militares en Sabaya aún no está cerrado

La Paz, (ABI).- El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, dijo el miércoles que el caso de la muerte de los dos militares a manos de contrabandistas en Sabaya, Oruro, aún no está cerrado, pues se prosigue con la investigación.



"Las investigaciones no están cerradas, ya que existen nuevos elementos como el video que circulan en las redes sociales", dijo a los periodistas.



Para el ministro ese video grabado por gente del lugar donde ocurrió el hecho se constituye en prueba, porque aparece la gente implicada y con armas de grueso calibre.



"Se ve en el video que son personas armadas, cuyo objetivo era ir a una confrontación directa, con arma de grueso calibre, es una de las principales pruebas contra estas personas que excedieron el delito de contrabando", señaló.



Acotó que las cinco personas que tienen detención preventiva en el penal de San Pedro de Oruro aportaron a la investigación para dar con los implicados en la emboscada, donde son asesinatos Vladimir Siñani y Fidel Chávez.



Al ser consultado sobre el anteproyecto de ley que endurece las penas y fortalece la lucha contra el contrabando, dijo que el jueves el presidente Evo Morales se reunirá con la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), donde se pedirá se acelere el tratamiento.