Morales: Chile no tiene razones jurídicas ni históricas que expliquen incumplimiento de compromisos con Bolivia

21/03/2018 - 18:30:09

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales consideró el miércoles que Chile no tiene razones jurídicas ni históricas que expliquen el incumplimiento de compromisos con Bolivia para resolver su enclaustramiento, y dijo que escuchará los alegatos orales que ese vecino país presentará el jueves y viernes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Paz.



"Mañana, junto a nuestro Gabinete, escucharemos los alegatos que presentará Chile. Considero que no existen razones jurídicas ni históricas que expliquen el incumplimiento de sus compromisos", escribió el jefe de Estado boliviano en su cuenta de Twitter.



Minutos antes, en conferencia de prensa, Morales, quien llegó esta jornada procedente de La Haya, Países Bajos, recordó que el mundo entero sabe que existe un tema pendiente entre Chile y Bolivia para solucionar el enclaustramiento.



Reiteró que Bolivia sólo busca que Chile cumpla con sus compromisos y ofrecimientos como el "corredor con soberanía por Tacna y Moquegua de 1985", "salida con soberanía al mar", establecida en el acta de protocolización de 1920 y "mar con soberanía, aunque con compensación, pero no en territorio" en 1950.



"No estamos pidiendo algo que no corresponde, estamos pidiendo que cumplan sus ofrecimientos y promesas después de la invasión de 1879, entonces lo que debería preguntarse (Chile) es cómo va a cumplir", dijo.



Bolivia pide que Chile se avenga a una negociación de buena fe y con efecto vinculante en la perspectiva de recuperar su cualidad marítima con la que nació a la vida independiente y perdió tras una invasión militar chilena en 1879.



En tanto Chile, que tras invadir en 1879 el entonces puerto boliviano de Antofagasta y ocupar con sus tropas 120.000 km2 de territorios que desembocan sobre una línea costera de 400 km lineales, dice fundado en el Tratado de 1904, que nada tiene pendiente con Bolivia.