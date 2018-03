Española de 87 años revoluciona las redes sociales con sus dibujos en Paint

21/03/2018 - 18:25:01

RT.- Concha García Zaera, una mujer valenciana de 87 años, se ha hecho famosa en las redes sociales gracias a las creaciones artísticas que realiza con Paint, el programa editor de fotografía desarrollado por Microsoft, según informan medios locales.



Este dibujo lo pinte con paint hace tiempo,¿os gusta? #amapolas #mar #pinos #Conchadibujaconpaint #dibujo #paint Una publicación compartida de Concha García Zaera (@conchagzaera) el Oct 25, 2017 at 8:11 PDT





García ha revolucionado Internet en los últimos días gracias a los cuadros que ha hecho "a golpe de ratón" y ha subido a su cuenta personal de Instagram, que dispone de un total de 18 publicaciones y ha alcanzado ya los 115.000 seguidores.



La que algunos ya llaman "la abuela millenial" solía pintar al óleo hasta el año 2006, momento en que sus hijos le regalaron un ordenador y descubrió las posibilidades que ofrece el famoso Paint. "Empecé haciendo una casita, luego unas nubes, cosas muy básicas", explicó García.



Jilguero #dibujo #dibujoconpaint #paint #conchagzaera #conchadibujaconpaint Una publicación compartida de Concha García Zaera (@conchagzaera) el Feb 23, 2018 at 5:00 PST







Con el tiempo fue perfeccionando su técnica hasta llegar al nivel actual. La artista asegura que a sus familiares siempre les gustaron mucho sus cuadros, así como a sus amigas, pero nunca imaginó el éxito que tendrían sus creaciones en la red después de que una de sus nietas le creara, en octubre del año pasado, una cuenta en Instagram. No obstante, García no sabe por qué sus obras son tan populares. "No entiendo muy bien por qué os llaman tanto la atención mis dibujos. Yo creo que son cosas muy sencillas", comentó García.



Muchas de sus pinturas están inspiradas en las postales que le mandaba su difunto marido. "Hay dibujos que tardo dos semanas en hacer y otros que me quitan más de un mes. Intento ir al detalle. Borro, vuelvo a empezar, borro otra vez... Tengo un dibujo atascado, que llevo un año con él", dijo García acerca del proceso creativo, y asegura que tiene "mucha paciencia". Asimismo, la artista valenciana se reserva 10 obras que todavía no ha compartido y que de seguro sus miles de seguidores estarán esperando con impaciencia.



Este el puente que cruza el río de Valencia#dibujo #dibujoconpaint #paint #conchagzaera #conchadibujaconpaint Una publicación compartida de Concha García Zaera (@conchagzaera) el Feb 23, 2018 at 5:43 PST

