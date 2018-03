Zuckerberg: Cometimos errores, hay mucho por hacer



21/03/2018 - 18:11:04

RT.- "Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos y, si no podemos hacerlo, entonces no merecemos servirles", ha señalado el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en un extenso mensaje en la red social en el que explica, paso a paso, el escándalo en torno a la filtración de datos de usuarios desde 2007.



Este es el repaso cronológico de los acontecimientos presentado por el presidente ejecutivo de la red social:



En 2007 fue lanzada la iniciativa Plataforma de Facebook "con la idea de que más aplicaciones fueran sociales", recuerda Zuckerberg. De esta forma, el calendario del usuario debía mostrar los cumpleaños de nuestros amigos, los mapas debían señalar dónde viven y en la libreta de direcciones debían aparecer sus fotos. Para ello, Facebook permitió que las personas iniciaran su sesión en aplicaciones y compartieran quiénes eran sus amigos y cierta información sobre ellos.



En 2013, Aleksandr Kogan, investigador de la Universidad de Cambridge, creó una aplicación de prueba de personalidad que fue instalada por alrededor de 300.000 personas que compartieron sus datos y algunos datos de sus amigos. De esta forma, Kogan podía acceder a información de decenas de millones de usuarios.



Con el objetivo de evitar aplicaciones abusivas, Facebook anunció en 2014 cambios en la plataforma para limitar los datos a los que podrían acceder las aplicaciones. De esta forma, aplicaciones como la de Kogan ya no podían pedir datos sobre los amigos de una persona a menos que estos amigos también hubieran autorizado la aplicación. Además, la red social exigió que los desarrolladores obtuvieran su aprobación antes de poder solicitar datos confidenciales a los usuarios. Según Zuckerberg, de esta forma "evitarían que cualquier aplicación como la de Kogan pueda acceder hoy a tantos datos".



En 2015, los responsables de Facebook supieron por The Guardian que Kogan había compartido datos de su aplicación con Cambridge Analytica. Como ello contravenía sus políticas, inmediatamente prohibieron la aplicación y exigieron que el desarrollador y Cambridge Analytica "certificaran formalmente el borrado todos los datos adquiridos incorrectamente", cosa que hicieron.



Sin embargo, la semana pasada, The Guardian, The New York Times y Channel 4 informaron que Cambridge Analytica podrían no haber eliminado los datos, tal y como habían certificado, por lo que Facebook les prohibió usar cualquiera de sus servicios.



Esto "abrió una brecha de confianza entre Kogan, Cambridge Analytica y Facebook", pero también "entre Facebook y las personas que comparten sus datos con nosotros y esperan que los protejamos", admite Zuckerberg, subrayando la importancia de recuperar la confianza del usuario. "Necesitamos arreglarlo", subraya.



Mucho trabajo por hacer



A continuación, el fundador de Facebook pasa a enumerar una serie de medidas destinadas a proteger la información de los usuarios, como investigar todas las aplicaciones que tuvieron acceso a grandes cantidades de información antes de 2014; restringir aún más el acceso a los datos de los desarrolladores o mostrar a los usuarios las aplicaciones a las que permitió acceder a sus datos.



En definitiva, según Zuckerberg, "la buena noticia es que las acciones más importantes para evitar que esto vuelva a ocurrir hoy ya las tomamos hace años", aunque -reconoce- "también cometimos errores". En cualquier caso, el fundador de Facebook admite que queda mucho trabajo por hacer.