EEUU apoya a Perú como sede de la Cumbre de las Américas tras renuncia de Kuzcynski



21/03/2018 - 18:06:59

VOA.- Tras darse a conocer la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, una de las preguntas que surgieron en el ambiente político internacional tiene que ver con el futuro de la Cumbre de las Américas que está a pocos días de iniciar en ese país andino.



Estados Unidos



Horas después de hacerse oficial el anuncio de Kuczynski, el Estados Unidos, a través del Departamento de Estados, emitió un comunicado en el que indica que "apoya al Gobierno del Perú como sede de la Cumbre de las Américas y se compromete a defender y reafirmar nuestro compromiso colectivo regional con la democracia".



"Perú es una democracia fuerte, y confiamos en que el pueblo y las instituciones peruanas continuarán abordando esta situación en consonancia con la Constitución de Perú", agrega el vocero del Departamento de Estado.



Argentina



Previo a conocerse la noticia oficial de la renuncia, el presidente de Argentina Mauricio Macri dijo que no iría a la Cumbre de las Américas, "si la cosa sigue así", tras conversar con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre la crisis política en Perú.



De acuerdo a lo informado por el diario "La Nación", el diálogo entre Macri y Santos, fue corto pero informativo.



Venezuela



Asimismo el líder político Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sugirió que la renuncia de Kuczynski se debió a "mandatos del Gobierno norteamericano", reportó la página oficial del movimiento.



“Ya va, si Pedro Pablo Kuczynski decidió renunciar, ante su incapacidad moral, me pregunto: quién le moverá la colita al jefe del imperialismo en Lima?. Que pena con ese señor. Otra pregunta: y ahora quién dirigirá el grupo de grima? Estas cosas me ponen triste!”.



Cabello además dijo que con la renuncia de Kuczynski, ya no habría "ninguna facultad legal para impedir que un país [Venezuela], miembro de ese organismo multilateral, se presente en el mismo", refiriéndose a la Cumbre de las Américas.



Las afirmaciones de Cabello vienen luego de que el congreso peruano rechazara la presencia de Nicolás Maduro a la cita regional.



“Tengo otra pregunta inocente: qué pasa si yo estoy organizando una fiesta, sarao o reunión, no digo cumbre porque me da pena, y de repente me dicen tú no puedes ir?, Qué hago?: me llego de arrocero, llamo a un comodín, denuncio a maduro? Espero respuestas por favor, sigo muy triste”, señaló Cabello.



Kuczynski por su parte, dijo a través de su cuenta de Twitter que espera "que Dios bendiga a Perú" y que "seguirá comprometido con el país".