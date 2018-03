La izquierda peruana asegura que no aceptará la renuncia de PPK

La República.- Desde la bancada de izquierda de Nuevo Perú han señalado que no van a aceptar la renuncia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, por lo que buscarán varcarlo este jueves, cuando sesione el Pleno del Congreso.



Alberto Quintanilla, portavoz de Nuevo Perú, aseveró que el jefe de Estado no aceptó sus “culpas” por los cuestionamientos de corrupción y compra de votos, y que intentó culpar de la crisis política al Congreso.



Asimismo, el parlamentario dijo que pedirá al Congreso iniciar un juicio de residencia a Kuczynski, a fin de evitar su eventual salida del país, debido a la presunta comisión de delitos en su gestión.



"Nos inclinamos por no aceptar su renuncia, porque no acepta sus culpas y dice que todo es culpa del Congreso. Exigimos que el presidente no pueda salir del país", instó.



Quintanilla ratificó que, a juicio de su movimiento político, Kuczynski ha hecho “negocios” aprovechando su condición de funcionario, lo cual ha perjudicado los intereses del país.



"Respaldamos que la población tome el protagonismo y salga a las calles. Necesitamos renovar la política de este país", acotó.