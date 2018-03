Kuczynski deja la presidencia: Habrá una transición constitucional

21/03/2018 - 17:28:58

La República.- Pedro Pablo Kuczynski no es más presidente del Perú. Mediante un mensaje a la Nación transmitido a las 2:40 p.m. de esta tarde confirmó lo que La República informó más temprano: su renuncia al cargo.



Acompañado del Gabinete Ministerial, el economista lamentó el clima de “confrontación” que se ha creado tras las revelaciones hechas en la víspera, donde un grupo de congresistas fueron grabados negociado obras para evitar la vacancia presidencial.



“Frente a esta información, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y la armonía que tanto necesita y que a mi me negaron”, remarcó.



“No quiero que la partria, ni mi familia, sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. (...) Habrá una transición constitucionalmente ordenada”, añadió en otro momento.



Pedro Pablo Kuczynski agradeció a sus ministros y parlamentarios, sí como sus colaboradores, por el apoyo brindado en lo que duró su gestión. Reafirmó también haber trabajado con “total honestidad” en su vida pública y privada.



“La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta, y ha afectado a un grupo de trabajadores que laboran en mi domicilio, involucrándolos en esta artimaña de demolición en contra del gobierno (...). Rechazo categóricamente estas afirmaciones, nunca comprobadas, y reafirmo mi compromiso con un Perú moral y justo para todos”, remarcó.



El ahora exmandatario informó que ha remitido su carta de renuncia al Congreso de la República, la cual deberá aceptarla o puede decidir vacarlo.



He remitido al Congreso el original de esta carta, que he transmitido al Perú, renunciando al cargo de Presidente Constitucional de la República. pic.twitter.com/PHX6ZccU9r — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 21 de marzo de 2018