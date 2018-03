Es falsa la noticia de Carabineros de Chile diciendo que el Alto Mando apoya la demanda marítima



21/03/2018 - 17:08:27

La noticia de que Carabineros de Chile apoyaba la demanda marítima resiltó una broma de mal gusto a la Red Patria Nueva, medio que difundió la noticia, la misma que fue replicada por muchos medios nacionales.



En Chile, la prensa chilena manejó con cuidado el tema y establecieron que fue un boliviano el que llamó a la Radio Patria Nueva y que además se trataba de un auditor que hizo la broma.



La Tercera reflejó así el episodio:



Una broma de mal gusto hizo hoy día un auditor boliviano. La persona llamó a la Red Patria Nueva haciéndose pasar nada menos que por el Director General de Carabineros, Hermes Soto.



En la conversación sostuvo que “el Alto Mando de Carabineros ha tomado el día de ayer, martes, una resolución oficial en la que nosotros estamos de acuerdo con la causa boliviana, estamos totalmente de acuerdo con que la República (Estado Plurinacional) de Bolivia, tiene que tener una salida al mar sí o sí”.



La periodista le preguntó si no temía “represalias” por esta decisión, a lo que el auditor le respondió que no.

“Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que las autoridades de la República de Chile, las autoridades políticas, tanto de izquierda, de derecha, del medio, inclusive el Gobierno tiene que acceder a dar una salida al mar a Bolivia”, insistió la persona, que no tenía acento chileno.



“Muchísimas gracias por el contacto Germán Soto (sic), Director General de Carabineros de Chile”, se despidió la locutora, a lo que el auditor le respondió: “A sus órdenes por acá (…) La causa de Bolivia es justa, necesaria y es urgente que se resuelva, sí o sí”.



Esta noticia falsa fue replicada incluso por la Agencia Boliviana de Información (ABI). Pero momentos más tarde, a través de su página, tuvo que desmentir y retirar la nota: “ABI empleó de buena fe el miércoles un material pifiado en el que se consignó al director de Carabineros de Chile, Hermes Soto, como autor del apoyo a la causa marítima”. Red Patria Nueva también borró el material, junto a otros medios locales.



Esto hizo que Carabineros de Chile emitiera un comunicado oficial desmintiendo que el medio contactó a Hermes Soto: “Las diversas informaciones publicadas por algunos medios de prensa, portales electrónicos y redes sociales bolivianos, respecto a una supuesta opinión emitida por el Señor General Director de Carabineros sobre la ‘Demanda Marítima Boliviana’, son falsas en todo su contenido”.



Este tema se da bajo el marco de los alegatos orales que se están realizando en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bolivia acudió el lunes y martes al tribunal de Naciones Unidas para argumentar que Chile debe sentarse a negociar una salida soberana al Océano Pacífico. Mañana y el viernes será el turno de Chile.