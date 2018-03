Morales: Bolivia y Chile deberían empezar el diálogo antes del fallo de la CIJ



21/03/2018 - 13:51:41

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales consideró el miércoles que Bolivia y Chile deberían comenzar el diálogo para abordar temas pendientes antes que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya dicte un fallo sobre la demanda marítima, y reiteró al país transandino toda su predisposición de iniciar conversaciones.



El jefe de Estado, quien llegó esta jornada procedente de La Haya, Países Bajos, dijo que sería bueno que ambos países comiencen a crear "confianza y amistad" para generar acuerdos que permitan garantizar un trabajo conjunto para resolver sus controversias.



"Qué lindo sería que antes de esperar el fallo como empezar el diálogo, felizmente la Corte sirvió para explicar e informar que hay una deuda con Bolivia, que es lo más importante. Entonces convoco al Gobierno chileno más bien a trabajar", manifestó en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.



Morales expresó su deseo de retomar conversaciones con su homólogo chileno Sebastián Piñera, como en su primera gestión de Gobierno, ya que Bolivia y Chile "toda la vida" serán vecinos, razón por el que ambos países "no pueden estar enojados".



"Hay un profundo sentimiento de unidad, una deuda, un daño que nos hizo que no es el pueblo chileno, sino pequeños grupos, pero por encima de los grupos están nuestros pueblos y el futuro de Bolivia", mencionó.



Al ser consultado sobre el respaldo a la demanda marítima de sectores de Chile, el mandatario boliviano saludó esas adhesiones y aseguró que con esa "voluntad política" se puede comenzar a trabajar y no cargar de trabajo a la CIJ.



"Para la Corte (Internacional de Justicia) sería una satisfacción que empecemos el diálogo solamente para cumplir todos los ofrecimientos con Chile", aseguró.