Más de 60 embajadores y 80 periodistas internacionales siguen el caso boliviano-chileno en La Haya



21/03/2018 - 13:48:01

La Haya, (ABI).- Más de 60 diplomáticos acreditados en Holanda y 80 periodistas internacionales reservaron plazas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para seguir la demanda marítima de Bolivia contra Chile, en un hecho inédito en los litigios de este alto Tribunal, informó el miércoles el canciller boliviano, Fernando Huanacuni.



En una entrevista con la ABI, explicó que ese "escenario es inédito", que nunca se registró una convocatoria de esa magnitud, lo que obligó a los funcionarios de la CIJ a rechazar solicitudes de otros periodistas, tomando en cuenta que el espacio para la cobertura es reducido.



"Nos informan que han pedido 60 diplomáticos, es decir, embajadores acreditados en Holanda, en la Haya, eso significa no solamente un interés regional sino mundial, porque aquí están embajadores de distintos continentes y ellos están interesados, no solamente para ver sino para reportar a sus gobiernos", precisó.



Afirmó que también es inédito que un Presidente, en este caso Evo Morales, lidere los alegatos orales, "sea parte de un liderazgo jurídico", al recordar que estuvo en la Corte los dos días en los que, los abogados internacionales, que defienden la demanda marítima, demostraron con contundencia la obligación que tiene Chile de negociar una salida soberana al Pacífico.



El jefe de la diplomacia boliviana dijo que "no existen antecedentes" de un desplazamiento de esa naturaleza en La Haya y también en las movilizaciones ciudadanas de apoyo a la demanda, como el denominado "banderazo", que extendió 196 kilómetros de la bandera de reivindicación marítima en una carretera del país con la participación de más de 150.000 personas.



"No existe antecedentes, creo que hemos batido una serie de récords desde el banderazo, 196 kilómetros con 150.000 personas sosteniendo la bandera de reivindicación marítima al unísono y luego toda esta movilización ante la Corte Internacional de Justicia está mostrando el interés del tema, la trascendencia del tema marítimo", refrendó.



Bolivia demandó a Chile en La Haya en abril de 2013, para que se avenga a una negociación por una salida soberana al Pacífico, después de muchos compromisos incumplidos en más de 100 años,



El juicio se encuentra en la fase de alegatos orales, los cuales ya fueron presentados por Bolivia el pasado lunes y martes; mientras Chile lo hará jueves y viernes, antes del fallo final que se conocerá al menos en 6 meses.