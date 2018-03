Incahuasi: Chuquisaca pide a Santa Cruz cumplir la ley y resolver conflicto con diálogo



Correo del Sur.- Chuquisaca anunció una férrea defensa de la Sentencia Constitucional 1160/2017 y la Resolución Ministerial 046/18 que Santa Cruz trata de invalidarlas con el fin de descongelar el pago de regalías por el campo gasífero Incahuasi. La región reiteró por “enésima” vez su llamado al diálogo para encontrar soluciones al tema limítrofe e hidrocarburífero.



El lunes el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, presentó un recurso ante el Ministerio de la Presidencia, solicitando que revoque su resolución 046/18 que dejó sin efecto una anterior que daba por cerrada la delimitación interdepartamental. Además, pide que se reponga las regalías suspendidas desde diciembre por disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hasta que los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz estén definidos.



El Gobernador en ejercicio, Gregorio Vela, firmó este miércoles un memorial dirigido al Ministerio de la Presidencia solicitando copias legalizadas del recurso planteado por Santa Cruz.



“Este es un problema entre departamentos, no con el Gobierno central. Nuestra posición es clara: Nosotros no vamos a permitir que no se acate el fallo del Tribunal Constitucional”, advirtió.



Por su lado, el secretario Jurídico de la Gobernación, Armin Cortez, aseveró que el recurso interpuesto por Santa Cruz “no puede dejar en absoluto sin efecto la sentencia constitucional 1160/2017 que otorga la tutela de una medida precautoria en favor de Chuquisaca, con relación a que los recursos provenientes del campo Incahuasi, como concepto de regalías, no pueden ser distribuidos a ninguno de los dos departamentos mientras no definamos nuestros límites interdepartamentales”.



Anunció que el equipo jurídico de Chuquisaca responderá con una oposición clara a cualquier recurso de carácter legal que pueda ser presentado por Santa Cruz con la intencionalidad de acceder a las regalías en custodia en tanto se realice un estudio técnico sobre la delimitación interdepartamental entre Santa Cruz y Chuquisaca.



Según Cortez, el reglamento 1560 de la Ley 339 en su artículo 29 establece con carácter especial la imposibilidad de presentar recursos de impugnación. “Esto establece a su vez que la presentación de este tipo de recursos desde nuestro punto de vista simplemente son dilatorios y más son políticos para generar un show mediático y no así un efecto jurídico como tal”, señaló.



Aclaró que la única forma de dar solución definitiva al conflicto de regalías por el tema de Incahuasi es a través del diálogo, que además debe permitir definir los límites interdepartamentales.