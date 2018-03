Borrón y cuenta nueva, TED de La Paz reactiva revocatorio a Revilla



21/03/2018 - 13:39:42

Página Siete.- El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Antonio Condori, informó hoy que en sesión extraordinaria esta instancia resolvió reactivar el proceso para el revocatorio del alcalde Luis Revilla, tras aceptar el memorial de subsanación de la Resolución 020 que permite continuar con el proceso impulsado por el dirigente vecinal afín al MAS, Jesús Vera.



"El martes 13 de marzo ellos presentaron su memorial subsanando las observaciones y por tanto este lunes 19 de marzo, en sesión extraordinaria, hemos aprobado este informe, donde precisamente el señor Jesús Vera y compañía están habilitados para iniciar la recolección de firmas en los próximos 90 días", anunció Condori, en una entrevista por Radio Compañera.



El presidente TED aclaró que también se resolvió dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que establecía una anulación del proceso, por lo que se determinó la devolución de los libros que contienen más de 11.000 firmas que avalan el revocatorio para su anulación.



"Al haber emitido una resolución el Tribunal Supremo Electoral anulando hasta el vicio más antiguo y suponiendo dentro del alcance de la Ley 2341 los efectos de la anulabilidad, también serian anuladas las firmas que se habrían recabado (...) hay que aclarar que esas firmas que habrían sido recabadas con anterioridad no tienen valor legal alguno", indicó.



El plazo límite para que se vuelvan a recolectar firmas es hasta el mes de junio. El proceso continuará salvo que esta última resolución aprobada no sea impugnada o apelada por el alcalde Revilla o los concejales.

Revilla: “Es una chacota ya ese proceso”



Consultado sobre la reactivación del proceso revocatorio, Revilla calificó la decisión del TED de La Paz como una “chacota”, por las idas y venidas que tuvo este proceso.



“Es una chacota ya ese proceso, de ida y vuelta, la verdad no me preocupa, estoy abocado a entregar obras. Ojalá esa chacota que están promoviendo para desestabilizar a La Paz, pues termine de una vez, porque está claro que nadie en La Paz va a apoyar un proceso de desestabilización”, declaró.