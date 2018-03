De la Cruz denuncia que exdirigentes del MAS negociaron con Goni el 2003



21/03/2018 - 13:34:18

Opinión.- El exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto De la Cruz, acusó a los exdirigentes alteños, Braulio Rocha, Mauricio Cori y Juan Melendres de haber traicionado El Alto el 2003, por haber sostenido una reunión con el expresidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada.



Según el exdirigente alteño el encuentro se desarrolló en la Casa Presidencial, ubicada en la zona de San Jorge de la ciudad de La Paz. De la Cruz fue invitado pero indicó que no asistió.



"Recibí a información de los documentos de descargo de Gonzalo Sánchez de Lozada, en donde demuestra que un libro de registro sobre la reunión de tres dirigentes: Braulio Rocha, Mauricio Cori e Iván Melendres con Goni", declaró el alteño al portal Urgentebo.com.



El encuentro entre los tres exdirigentes alteños con Sánchez de Lozada que se defiende de un juicio civil instaurado por la victimas de Octubre Negro en los Estados Unidos (EEUU) se realizó el 13 de octubre del 2003.



De la Cruz, dijo también que él fue convocado a la reunión, pero aclaró que su respuesta fue negativa.



"Me llamó una mujer, me dijo que era la hija de Gonzalo Sánchez de Lozada. También me llamó el exprefecto de La Paz, José Luis Paredes, Paredes me dijo que había una ambulancia para que me traslade a San Jorge. Yo respondí: ´Ya esta tarde, lo unicó que se quiere es la renuncia de Goni´".



Un día después de ese encuentro, el 14 de octubre del 2003, salió el decreto que convocaba a un referéndum consultivo, para preguntarle al pueblo boliviano si estaba o no de acuerdo con la venta de gas por Chile.



Braulio Rocha, era exdirigente gremial, hoy se encuentra en la cárcel de San Pedro acusado del incendio a la Alcaldía de El Alto y la muerte de seis funcionarios. Mauricio Cori, era dirigente de la Federación de Juntas de Vecinos de El Alto y Juan Melendres, era dirigente de la Central Obrera Regional (COR).