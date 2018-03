Tucho Antelo explica por qué sentó a Mojica



21/03/2018 - 13:27:07

Diez.- El director técnico de Guabirá, Víctor Hugo "Tucho" Antelo, afirmó que se la jugó por el joven Matheo Zoch para ocupar el lugar del capitán y experimentado Gualberto Mojica por una cuestión técnica. Mojica fue el banco en los últimos dos compromisos.



"Yo lo veo mucho mejor a Matheo, son gustos futbolísticos. En honor a la verdad no hubo acto de indisciplina. Simplemente que él (Mojica) no está jugando porque veo mejor a otro", explicó el entrenador. "Tucho", agregó que mientras él siga al mando del rojo el titular será Zoch.



El DT del azucarero también dejó en claro que no recibe influencia ni presión a la hora de elegir a los jugadores. "Mientras yo sea el técnico nadie me lo va armar el equipo, peor los jugadores. Tampoco voy a estar a sus órdenes de ellos. Imposible. Si me tengo que ir me voy, pero nunca estaré a órdenes de los futbolistas", disparó.



Por su parte, Mojica tampoco quiso ingresar en polémica y se limitó a decir que respeta la determinación del entrenador. "A nadie le gusta quedar fuera, pero respeto la decisión del técnico", señaló el jugador.



Guabirá, que marcha último en el grupo A del Apertura, se alista para visitar al líder de la serie Wilstermann, el 31 de marzo (15:00) en el estadio de Sacaba.