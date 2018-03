Racing: Centurión tiene un problema con el alcohol



21/03/2018 - 12:18:01

Perfil.Com.- El nuevo escándalo que protagonizó Ricardo Centurión dejó mucha tela para cortar en los medios de comunicación pero también fue un llamado de atención para Racing, que disfrutaba de su mejor versión como futbolista y se volvió a encontrar con un problema por ahora sin solución para el exBoca.



A diferencia de la postura que había tomado Daniel Angelici, Víctor Blanco salió a minimizar el incidente asegurando que era algo que le podía ocurrir a cualquiera, lo que ocasionó una ola de críticas contra el presidente de La Academia. Sin embargo, 24 horas después volvió a hablar del tema con el periodista Martín Liberman y explicó su postura. “No avalo lo que ha pasado pero me parece que ha habido un operativo de prensa. Los medios estuvieron todo el día con ese tema. Centurión tiene un problema con el alcohol y vamos a ayudarlo. Va todas las semanas a un gabinete psicológico y vamos a sumar a otro profesional. Para eso está el club y va a seguir en esa línea”, amplió en FM Late.



“Episodios como estos pueden volver a suceder y tenemos que estar atentos. El está predispuesto a colaborar y lo importante es que se quiere recuperar. No hay otro camino. Hasta el día de hoy, lo volvería a buscar. Tuvo un comportamiento ejemplar desde que llegó a Racing hasta que se dio este episodio”, defendió a Centurión Víctor Blanco.



“No se dio a la fuga, entregó el auto y después por supuesto que estuvo mal, estuvo mal desde el momento que tomó. En el caso de cualquier ciudadano común, no estarían los videos. Hubo mala fe de parte de la policía municipal. En algunos canales estuvieron mostrando todo su prontuario. No sirve para nada si lo queremos ayudar”, cerró el presidente de Racing para opinar sobre un caso que tapó todo lo bueno que haciendo el equipo de Coudet dentro de la cancha.