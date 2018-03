Perú: Crisis presidencial tras difusión de videos protagonizados por Kenji Fujimori



21/03/2018 - 12:09:20

La República.- El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha sufrido un duro golpe tras la difusión de videos protagonizados por Kenji Fujimori. Las grabaciones sacan a la luz supuestas negociaciones de congresistas y funcionarios públicos con el fin de no apoyar la moción de vacancia presidencial.



Kenji Fujimori acusó a su hermana Keiko de estar detrás de este escándalo, mientras que PPK aún se mantiene en silencio. Se espera que se pronuncie este miércoles. Por otro lado, varios congresistas se ha mostrado a favor de que el presidente renuncie y se dé paso a la transición.



¿El inicio del fin de PPK? La bancada Fuerza Popular dio a conocer este martes un video en el que se ve a Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez, entre otros, enumerando supuestos ofrecimientos para que legisladores fujimoristas voten en contra de la vacancia presidencial.



Los materiales habrían sido registrados por el legislador Moisés Mamani, quien denunció en la mañana que desde el Gobierno están comprando votos para evitar la salida de Pedro Pablo Kuczynski de Palacio.



Sin embargo, tanto el vocero de la bancada naranja, Daniel Salaverry, como el propio Mamani no precisaron las fechas en las que fueron registrados estos videos, aunque aseguraron que estos materiales corresponden a tratativas en el marco al segundo intento de vacancia.



La presunta compra de votos del Ejecutivo se habría realizado a cambios de obras o puestos de trabajo para evitar la vacancia del jefe de Estado el próximo jueves 22 de marzo. No obstante, algunos de los videos parecen corresponder al contexto de la primera vacancia.



Entre los videos se aprecia la conversación entre Mamaní con Ramírez, de la facción de Kenji Fujimori. Este le señala al primero que el Gobierno le está apoyando en el desarrollo de diversas obras para su región y que incluso le ayudó, presuntamente, a colocar a personal de su entorno en puestos claves en diversas entidades del Estado, como Essalud y demás entidades gubernamentales.



"En menos de una semana me dieron obras, puse un montón de gente. [...] Me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes. Puse al director del proyecto Puyango, puse al director del PCI, puse al director de Agroideas. Estoy poniendo ahorita el prefecto de Tumbes, estoy poniendo Produce, estoy poniendo Senasa. Tu gente que te apoyó en tu campaña, tus profesionales. Puse al director de Essalud", dice el legislador que también ofrece reuniones con el titular del MTC, Bruno Giuffra.



En otro video se aprecia a Alberto Borea, abogado de PPK en la primera vacancia y quien también tendrá a cargo la defensa del mandatario este jueves en el Congreso. Este habría ofrecido contacto directo con el presidente y con el ministro de Transporte, Bruno Giuffra, para concretar obras en Puno.



Tras la difusión del video, Daniel Salaverry y Moisés Mamani se dirigieron a la prefectura para pedir garantías para su vida, pues aseguran que temen por las represalias.