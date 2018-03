Libro revela detalles perversos sobre el actor Robin Williams



21/03/2018 - 12:00:22

Elsalvador.com.- A más de tres años del suicidio de Robin Williams está a punto de publicarse un libro que relata la vida del actor.



El periodista Dave Itzkoff de The New York Times es el autor del libro, que ha titulado “Robin” y en el que llaman poderosamente la atención algunos fragmentos.



Uno de ellos es en el que Pam Dawber, su compañera de la serie de televisión “Mork y Mindy”, quien reconoce que vivió situaciones de acoso por parte de su colega, durante el rodaje. La serie se emitió entre fines de los 70 y principios de los 80, y es considerada una de las más importantes de toda la historia.



“Las cosas más groseras que me hicieron fueron hechas por él. Y nunca me ofendí. Quiero decir que fui molestada, golpeada, agarrada. Creo que probablemente lo hizo con mucha gente… pero fue muy divertido”, ha dicho la actriz en el libro.



“De alguna manera él tenía esa magia. Si lo pones en un papel, te horrorizaría. Pero de alguna manera tenía esta cosita inocente… esos ojos brillantes. Él te miraba, muy juguetón, como un cachorro, de repente. Y luego agarraría tus tetas y luego huiría. Y de alguna manera él podría salirse con la suya. Eran los años setenta, después de todo”, contó la colega Dawber sobre sus experiencias durante los cuatro años que duró la serie.



Por su parte, Howard Storm director de “Mork y Mindy” corroboró las afirmaciones de Pam Dawber: “No había nada lascivo en su mente, era tan solo Robin siendo Robin y creía que podía ser gracioso”, ha dicho Storn.



“Él podía estar recitando un párrafo y en el medio de él se daba vuelta y agarraba su trasero. O un seno. Y comenzábamos de nuevo. Yo decía: ‘Robin, no hay nada en el guión que diga que debes agarrar el trasero de Pam’. Y él respondía: ‘Oh, ok’“, relató Storn.