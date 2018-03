A 25 años del dinosaurio vivo: el día que Susana Giménez hizo reír a un país



21/03/2018 - 11:47:59

Clarín.- El 1° de abril de 1987 Susana Giménez debutó con un ciclo televisivo que haría historia: ese día, a las 13, por ATC, la rubia empezó a ganarse la atención y el corazón de miles de televidentes que la veían como una conductora desestructurada y graciosa.



A lo largo de los años, las perlitas que protagonizó al aire fueron cientas. Pero una de ellas quedó en la historia de la TV por la inocencia de la pregunta de "Su".



En 1993, en su living, la avezada invitada le comentaba a la conductora que, para una exposición, habían traído "un dinosaurio de la Patagonia". La sorpresa de Susana fue mayúscula.



"¿En serio? ¿Vivo?", interrogó infantil, a lo que la elegante invitada respondió con muecas de desconcierto. "Esperemos que no", soltó, mientras Susana tomaba conciencia del error.



Enseguida llegaron los aplausos de su equipo y el corte. Al regreso, "Su" confesó: "Por supuesto que está todo el estudio burlándose de mí, pero no me importa. Se encontró un huevo de dinosaurio y un chico lo vendió en dos millones de dólares, para que sepan", lanzó para aportar más confusión.



"No me hablen más. Soy naif", advirtió "Su" a sus compañeros, que a esa altura estaban a las carcajadas en el piso.

Susana Giménez, sus primeros años en la televisión.



Los primeros pasos de "Su" como conductora.



El video circuló y sigue circulando como un gran "souvenir" de las "macanas" en vivo de la diva de los teléfonos. Incluso hubo parodias.



En 2013, por ejemplo, el periodista y conductor de la cadena CNN Ismael Cala se prestó para grabar unas escenas que sonrojaron a Susana en su programa.



"Los argentinos se siguen destacando en el mundo. Esta vez se trata del descubrimiento histórico en la Patagonia de un huevo de dinosaurio extinto hace dos millones de años. Este hito se produjo gracias a los investigadores de un grupo llamado "Dinosaurios por un mundo mejor", de la visionaria científica Susana Giménez quien desde hace 20 años sostiene que es posible encontrar un dinosaurio vivo".



"El huevo se encuentra en una incubadora y se presume que va a romper en instantes, la Academia de Paleontología ha decidido bautizar esta nueva especie Susanosaurio", expresó Ismael en broma como "regalo" para la rubia.