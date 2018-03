Moscú no descarta que el caso Skripal sea un montaje de Londres

21/03/2018 - 10:57:29

RT.- O bien las autoridades británicas no pueden protegerse de un ataque en su propio territorio o bien lo "montaron ellas mismas", estima la Cancillería rusa en relación al envenenamiento de Serguéi Skripal y su hija Yulia en la ciudad de Salisbury.



"La lógica elemental sugiere solo dos opciones posibles", observó Vladímir Yermakov, jefe del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Exteriores ruso, en una reunión con embajadores celebrada este miércoles en Moscú.



"O bien las autoridades británicas no son capaces de protegerse de un, hablando de modo figurado, atentado así en su territorio, o bien ellas mismas, directamente o indirectamente –no acuso a nadie de nada-, montaron el ataque contra la ciudadana rusa. No hay una tercera opción".



El diplomático indicó que el caso de envenenamiento pudo haber sido "montado desde el otro lado del océano", recordando que "el socio más cercano del Reino Unido sigue siendo el único Estado que preserva oficialmente el mayor arsenal de armas químicas del mundo". Al mismo tiempo, hizo notar que la Cancillería rusa "no va a construir esquemas conspirativos".



"Se cometió un ataque contra dos ciudadanos rusos en territorio del Reino Unido. Proporciónennos todos los datos sobre este, según creemos, acto terrorista contra ciudadanos rusos en territorio británico", subrayó el diplomático. "No nos dan nada, solo hablan sobre un tal Novichok y un tal ataque por parte de Rusia al Reino Unido".



El funcionario destacó que Londres no comparte con Moscú los datos de la investigación y señaló que Rusia considera "absurdo" que le exijan explicaciones por este suceso. Además, expresó su sorpresa por el hecho de que las autoridades británicas no proporcionen acceso consular a la ciudadana rusa Yulia, violando así las normas internacionales.



La Cancillería rusa estima que el ataque contra los Skripal es "otra aventura toscamente amañada e ilegítima". Yermakov subrayó que Moscú no tiene nada que ver con el envenenamiento del exagente doble de inteligencia, ya que un acto así sería "inaceptable" para Rusia.



"Solo queda descubrir quién estuvo detrás y qué objetivos tuvo. Una única cosa está clara: Rusia no tuvo en absoluto nada que ver con ello, al menos, por una simple razón. Para Rusia, una aventura así es inaceptable y desfavorable según todos los parámetros", aseguró.



Las pruebas sobre el caso Skripal podrían haber desaparecido ya



El oficial llamó la atención sobre el hecho de que el Reino Unido se confunde con sus propias pruebas sobre el caso Skripal, señalando que "hay muchas incongruencias". "No hay claridad en la principal pregunta para nosotros: ¿que es lo qué sucedió con dos ciudadanos rusos en el territorio del Reino Unido?".



Asimismo, las pruebas reales podrían haber desaparecido ya debido al tiempo que se ha invertido en una ocultación deliberada de los hechos del caso, como ya ha ocurrido más de una vez en el Reino Unido, añadió.



"Si todavía no ha sido definido con certeza el objeto de la investigación, y todos los hechos se ocultan intencionadamente, las pruebas reales ya puedan haber desaparecido en este tiempo como, por cierto, ya ha ocurrido en el Reino Unido más de una vez", destacó el oficial.



La Cancillería rusa "está siguiendo de cerca el desarrollo de la situación en torno al caso" y está segura de que los autores y los participantes de la provocación serán castigados.



Para finalizar, Yermakov subrayó que Rusia no acusa a nadie de nada y pidió a otros países "no distorsionar lo que realmente decimos".