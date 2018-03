Santa Cruz: Muere el bebé de una madre que peregrinó por cuatro centros



21/03/2018 - 08:23:58

El Deber.- Una mujer embarazada, de 32 años de edad, que asegura que peregrinó por cuatro centros de salud en busca de atención médica, dio a luz en su domicilio, pero el bebé nació muerto.



La información se conoció ayer, luego de que la paciente acudiera a la maternidad Percy Boland en horas de la madrugada con el antecedente de un parto domiciliario con óbito fetal.



El director del nosocomio, Federico Urquizu, explicó que este caso será remitido al Servicio Departamental de Salud (Sedes) para que investigue, pues según la familia, la paciente no fue atendida en cuatro centros de salud.



Indican que la paciente estuvo en los centros de salud Bolínter y San Antonio, luego en el Hernández Vera y finalmente en el hospital Villa Primero de Mayo. “Desconozco qué pasó, solo sé que la paciente llegó a la maternidad para hacerse la limpieza. Ella tenía entre siete y ocho semanas de gestación”, informó el galeno y agregó que la mujer está estable.



Otro caso

El domingo 18 se registró la muerte de la adolescente J.L.V. (15 años), con siete meses de embarazo. Según el director de la maternidad, a las 2:30 de ese día, la muchacha llegó al hospital en compañía de sus familiares. Se le explicó que debía ser internada y firmar el libro de triaje pues no tenía historia clínica, por lo que la menor de edad dijo que iba a salir para consultarle a su familia, pero se marchó. A las 6:40 la jovencita retornó en situación grave, fue ingresada a reanimación donde sufrió un paro respiratorio, luego un paro cardiaco y falleció junto con su bebé.



El caso es investigado por la Policía. Para Urquizu, hubo un problema familiar que motivó a la muchacha a no internarse.