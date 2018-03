Tarija: Paz ordena investigar Catastro por alza irregular de impuestos



21/03/2018 - 08:18:23

El País.- El alcalde de Cercado, Rodrigo Paz y el director de Catastro Urbano, Wilson Armella, instruyeron investigar el alza irregular de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles. Hasta ahora, es estima que el 70 por ciento de la población fue afectada.



El Alcalde explicó que asumió la decisión de iniciar un proceso de investigación sobre el manejo de los impuestos a los bienes inmuebles, tras verificar que durante 15 años no se tuvo cambios en los funcionarios de esa repartición, por lo que también se hizo la renovación del directorio, cargo que asumió Wilson Armella.

Debido a una serie de denuncias por parte de los vecinos de diferentes zonas de Tarija, acerca de la suba de precios en los impuestos a las propiedades, el Municipio reestructuró el directorio de Catastro e inició dicha investigación. Asimismo, no se descarta el despido de funcionarios en caso de comprobarse actos de corrupción y manipulación de datos.

“Nosotros hemos aclarado que el Municipio no aumentó impuestos en el tema nacional, pero sí se estaba haciendo un programa de modernización de lo que es el catastro en la ciudad porque llevó varios años sin registrar casi el 75 por ciento de las propiedades de la provincia Cercado”, dijo Paz.

De esta manera, determinó generar un corte en la gestión para iniciar la investigación judicial y administrativa sobre las denuncias de los vecinos que advierten irregularidades en la transparencia del cobro de impuestos.

Según los avances, se determinaron dos grupos poblacionales: las familias beneficiadas y los ciudadanos afectados que sobrepasan el 70 por ciento de la población.

“Algunos del grupo de los beneficiados tuvieron un tiempo de beneficio, en donde pagaron lo que no tenían que pagar y en ese sentido hemos tomado la disposición de convocar al grupo de los afectados, los que tienen problemas con el tema impositivo y se sienten afectados en esta re categorización de sus propiedades para que se hagan trabajo de análisis”, expuso Paz.

Indicó que Armella estuvo presente en diferentes barrios de la ciudad realizando trabajo de campo para verificar personalmente las propiedades que se encontraban con denuncias. Una de las soluciones es la espera del crédito fiscal para rembolsar las perdidas a los afectados y sancionar “por mal trabajo a la anterior dirección de Catastro, por manipulación, corrupción o boicot”.

En el caso de las familias favorecidas, se realizará un seguimiento hasta comprobar la evasión de impuestos o manipulación para beneficio personal por parte del propietario mediante hechos de corrupción.

Por otro lado, Armella indicó que los datos de lotes que fueron manipulados para beneficio de los propietarios, serán parte de las pruebas para acusarlos de este delito. La información ya fue remitida a la Unidad de Transparencia.

Anteriormente, la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija (Fedjuve) manifestó que a la semana recibe diez reclamos de personas que indican que sus impuestos por inmuebles subieron de manera irregular, por lo cual pidieron que se esclarezca la situación.

Lo que sucedió es que detectaron una manipulación informática en el sistema del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), ya que algunos contribuyentes se beneficiaban de manera indebida de una reducción de impuestos en el pago de unos 20 bienes inmuebles, por lo que había un daño al Estado de aproximadamente medio millón de bolivianos. En la actualidad se amplió la investigación a otro número casi similar de propiedades por la misma situación.