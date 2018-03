Dan 7 meses de cárcel a Manfred por compra de 6 autos de lujo



21/03/2018 - 08:11:09

Opinión.- El exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa fue sentenciado a siete meses de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes en el caso de la compra de seis vagonetas de lujo en 2006.



La determinación fue emitida por la juez Mirtha Sánchez del Tribunal de Sentencia 7 de Cochabamba la semana pasada informó Mauricio Muñoz, vocero de Reyes Villa. Anunció que la determinación será apelada.



Indicó que la exautoridad fue exonerada de los delitos de malversación y conducta antieconómica por los que también se lo acusaba en este caso.



"Este y otros procesos han sido forzados y manejados políticamente. La Justicia lo ha demostrado, porque después de todas las investigaciones no se encontró nada de los supuestos sobreprecios. Las vagonetas fueron compradas a un precio real", dijo.



Por el mismo caso también fueron acusados el ex secretario general de la Prefectura Jhonny Ferrel Soria Galvarro y el exdirector del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) Gustavo Navía que quedaron liberados de culpa.



Reyes Villa fue acusado por la compra de seis vehículos de lujo, de la marca Toyota Land Cruiser.



Según Muñoz, los vehículos estaban registrados como camionetas y después se decidió adquirir vagonetas del mismo precio para que los motorizados puedan ingresar a zonas donde no se sufran las inclemencias climáticas.



“Las camionetas y vagonetas tenían el mismo valor. Eso ha sido investigado”, dijo.



El asesor general de la Gobernación, Rodrigo Quinteros, manifestó que como parte acusadora todavía no fueron notificados con la resolución final de la sentencia.



Señaló que esperarán para determinar si apelarán la determinación de la juez.



En 2008, la Contraloría realizó una auditoría a la compra de 26 vehículos de lujo y maquinaria pesada. Concluyó que había un daño económico de 6 millones de bolivianos.







TRES SENTENCIAS Hasta la fecha, Reyes Villa ya cuenta con tres sentencias.



El 3 de junio de 2015, el Tribunal Departamental de Sentencia Número 3 lo sentenció a un año y tres meses de reclusión por el caso del puente Vinto- Sacambaya.



Se lo acusó por el delito de contratos lesivos al Estado, dentro del proceso seguido por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.



El 7 de septiembre de 2016 fue sentenciado a cinco años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito.



Como prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa ganaba 14.900 bolivianos mensuales. Sin embargo, en sus cuentas bancarias acumuló hasta tres millones de dólares en nueve años (2000-2008), según certificaciones bancarias presentadas por el Ministerio Público a los jueces del Tribunal de Sentencia 6 que, luego de evaluar todas las pruebas documentales, periciales y testificales, hallaron culpable del delito a la exautoridad.