Analistas ven que Bolivia sentó las bases y que Chile repite artificios



21/03/2018 - 08:09:19

Los Tiempos.- Los juristas de Bolivia fijaron las bases de la demanda marítima contra Chile en los dos primeros días de las audiencias orales en La Haya. El abogado constitucionalista Carlos Borth y el excanciller Gustavo Fernández señalaron que los argumentos presentados por Bolivia dejaron en claro que sí existe la obligación de negociar y que también es evidente que la CIJ no entregará “un mapa” a Bolivia, sino que obligará a Santiago a negociar de buena fe una salida soberana al Pacífico.



Señalaron que Chile quiere confundir y buscar un argumento para su posición difundiendo que Bolivia exigió una cosa al principio y redujo su petición después de la objeción preliminar, lo que no es cierto, según Fernández.



“Es lógico que el Tribunal no dirá, por ejemplo, ‘esta negociación sobre el acceso soberano al mar va a terminar con un corredor al norte de Arica’, es lógico que no puede hacerlo, primero porque Bolivia no lo pidió; Bolivia pide la obligación de negociar para atender los intereses de las dos partes” y solucionar el tema pendiente que es la salida al mar, explicó.



Es claro, continuó, que la Corte no puede predestinar el resultado de la negociación, primero porque Bolivia no se lo ha pedido, y segundo, porque nadie puede predeterminar el resultado de una negociación que recién se va a entablar.



El excanciller, asesor del equipo jurídico boliviano en La Haya, explicó que tras la objeción preliminar en 2015, cuando la CIJ se declaró competente para tratar la demanda boliviana, Chile trató de buscar un argumento para su nueva estrategia, y utilizaron el que la Corte redujo las aspiraciones bolivianas porque no podrá predeterminar el resultado de una eventual negociación.



“Trataron de usar eso, pero en el fallo del incidente preliminar, ahí la argumentación chilena de que no hay asunto pendiente con Bolivia, que todo quedó resulto en el Tratado de 1904, queda sin sustento alguno, ellos perdieron la sustentación de su doctrina”.



Por ello, Chile está usando un argumento ya descalificado por la Corte. Otro argumento de Chile ahora es que si bien hubo negociaciones con Bolivia, éstas no llegaron a consolidarse, ya sea porque Bolivia desistió o porque los diálogos se generaban en condiciones históricas específicas. Sin embargo, dijo Fernández, quedó demostrado que Bolivia nunca desistió y que “si hay algo en la historia es la consistencia de la demanda boliviana”.



Prueba de ello, es que hay senadores, diputados y autoridades en Chile que ya están hablando de un intercambio territorial u otras opciones para resolver el tema. “Aquí lo importante no es tanto el canje territorial o la propuesta, sino la aceptación del principio de la negociación, porque ya están hablando de las condiciones de negociación”, señaló.



Por su parte, Borth dijo que los argumentos bolivianos son contundentes y que espera que la CIJ declare efectivamente que Chile tiene la obligación de sentarse a negociar con Bolivia y hacerlo de buena fe en un plazo razonable, “tampoco se trata de estar otros 10 años negociando”.



Dijo que hay antecedentes de que la Corte declaró en otros casos la obligación de negociar y que las ofertas de Chile se constituyen en una manifestación de voluntad e implica la obligatoriedad de satisfacer la oferta que se realizó, “eso está fuera de duda”.



Sin embargo, en línea con Fernández, señaló que la Corte no puede decir qué, cuál ni cómo va a darse una solución, porque eso se verá en la negociación. Hay una suerte que los exitismos de estas afirmaciones de parte del Presidente, de otros voceros, la propaganda política que está en todos los medios, es una propaganda perniciosa, exitista que está engañando al pueblo boliviano, porque sólo va a salir el dictamen de recordarle a Chile la obligación de negociar con Bolivia”, explicó.







11 notas de OEA sobre mar. Bolivia presentó 11 resoluciones de la OEA que señalan que Chile y Bolivia tienen un tema pendiente.







DESTACAN COMPROMISO DE EQUIPO JURÍDICO



El excanciller Gustavo Fernández destacó el compromiso del equipo jurídico internacional con la causa boliviana y ponderó la unidad de la delegación boliviana en La haya.



“El ambiente de la delegación es de cordialidad y respeto, lo que es muy productivo, entre los bolivianos desde luego, la relación de trabajo con el equipo de abogados en muy bueno, tienen una gran formación y un claro compromiso con el planteamiento boliviano”, señaló.



Asimismo, dijo que es útil subrayar es que un equipo de abogados de distintos países, con distintas culturas, han logrado interpretar correctamente la realidad de un país distinto del suyo y construir, en base a documentos y entrevistas, un planteamiento que tiene consistencia y densidad propia.







DATOS



Analista chilena pide bajar la expectativa. La asesora del equipo chileno Paulina Astroza pidió a su Gobierno que baje las expectativas de Bolivia, ya que, en el peor de los casos, la CIJ fallará que debe haber una negociación, pero sin resultado predeterminado.



Ampuero asegura que soberanía está intacta. El canciller de Chile Roberto Ampuero recalcó ayer que, culminado el proceso en La Haya, la soberanía chilena “se mantendrá intacta”.







EXPERTOS DE CHILE Y BOLIVIA VEN GANADORA LA DEMANDA



Una columna de análisis redactada por el analista chileno Claudio Coloma y su colega boliviano Andrés Guzmán apunta que las probabilidades de que Bolivia gane la demanda marítima en el juicio en La Haya son “altas”.



En un artículo publicado en La Tercera, ambos aseguran que Bolivia dejará patente “ante los ojos del mundo” las numerosas veces en que el Estado chileno ofreció resolver el asunto marítimo, las que dejaron de producirse una vez que se volvió a la democracia en 1990.



“La demanda boliviana dejará establecido que, durante más de un siglo, ambos países buscaron poner fin al enclaustramiento boliviano mediante una negociación”, señala una parte del artículo.



“Si la Corte fallara a favor de Bolivia pero no se lograse concretar un arreglo negociado en el corto plazo, el fallo significará igualmente un gran avance”, indica por otra parte.



El artículo menciona que se han enriquecido las posibilidades de solución gracias a las nuevas formas de entender el concepto de soberanía. “Quienes escribimos estas líneas creemos que con pragmatismo, creatividad, voluntad política y buena fe, nuestros gobernantes podrán resolver este problema de una vez”.







OPINIÓN



Óscar Alba. Director del IDEI



La demanda es mérito de varios bolivianos en la historia



Los abogados que representan a Bolivia en el litigio con Chile, en su fundamentación oral en curso, invocan reglas del derecho internacional y exponen los “hechos históricos” que se subsumen en ellas y que son objeto de prueba para lograr el fallo que declare “la obligación de Chile de negociar un acceso soberano al océano Pacífico”. Esa declaración se fundará en las ofertas unilaterales, negociaciones bilaterales, compromisos multilaterales, concebidos por los actores históricos. Los hechos que hoy constituyen las pruebas de nuestro derecho no son una creación reciente de los abogados y sus méritos, una parte reside en el oficio de los estadistas bolivianos que participaron en algunos hitos presentados por nuestros abogados como: la negociación encabezada por el embajador Alberto Ostria Gutiérrez que entre 1946 y 1952 logró uno de los textos constitutivos del ofrecido derecho a negociar una salida soberana de Bolivia al Pacífico y además sin compensación territorial e independiente del Tratado de 1904; la actuación de Jose Fellman Velarde en 1961 y los resultados de la XIII Asamblea General de la OEA (1983).