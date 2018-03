Por pedir revocatorio de Alcalde: Denuncia agresión ante la Fiscalía



El Día.- Miguel Ruiz, quien fuera agredido días atrás por solicitar revocatorio para autoridades, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público.



Ruiz denunció días atrás a las dirigentes de la organización social Bartolina Sisa, del municipio de Cabezas, por agredirlo.



Ruiz es el solicitante y promotor del proceso de revocatorio para el alcalde de Cabezas, Rodolfo Vallejos, del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Medida. Ruiz presentó ayer por la tarde la demanda formal contra Yeisa Gallardo, de las Bartolinas y quien también ejerce como Control Social.



Ruiz solicitó el revocatorio para el alcalde por irregularidades que evidenció en su gestión, según afirmó el también líder de Control Social en esta localidad. "Fui agredido de forma injusta, ellos me pidieron que les explique cómo solicité el revocatorio y cuál era el procedimiento, entonces después de un taller que llevamos adelante con los vecinos el fin de semana, ellas aprovecharon que la gente se fue y me pusieron pollera y me golpearon todo el tiempo", manifestó Ruiz.



Indicó que su solicitud de revocatorio para el alcalde del MAS, se debe a la falta de transparencia en la gestión y las denuncias de nepotismo, corrupción y abuso de poder que realizan las autoridades municipales.



Presión. Ruiz lamentó que su caso no tenga el mismo eco de un caso que se denunció días atrás por agresión verbal de una mujer hacia otra de pollera en un transporte público. "Ojalá las autoridades puedan actuar rápido y que también se haga justicia, porque sin motivos me golpearon, yo también tengo derecho y represento a los vecinos y tenemos el deber de observar irregularidades", precisó el dirigente de Control Social en Cabezas.