Goni dice que su patrimonio es de $us 55,9 MM

21/03/2018 - 08:01:30

La Razón.- El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) declaró ayer en el juicio civil que le siguen junto al exministro Carlos Sánchez Berzaín, en EEUU, por la masacre de octubre de 2003. En la audiencia dijo que su patrimonio es de $us 55,9 millones.



La exautoridad, de 87 años de edad, compareció por cerca de dos horas ante un tribunal de Fort Lauderdale (Florida), Estados Unidos (EEUU), en un proceso seguido por nueve familiares de víctimas de octubre de 2003, mes en el que murieron al menos 64 personas durante la denominada “guerra del gas”. Los demandantes buscan el pago de un resarcimiento por parte de los dos acusados.



El exmandatario afirmó que su patrimonio llega a $us 55.986.372, un monto que no representa ni el 10% del valor en el que supuestamente vendió sus acciones mineras de la Comsur a la transnacional Glencore, ya que se indicó que el precio de esa propiedad era de $us 600 millones.



El exgobernante, que estuvo acompañado por su esposa, hija y yerno, sostuvo que durante el conflicto de octubre de 2003 buscó el diálogo con dirigentes sindicales para el cese de las protestas, para lo cual mostró 15 invitaciones, pero no lo logró, según informó a este diario una fuente que participó en la audiencia judicial civil iniciada el 5 del presente mes.



Acotó que él se enteró de que los dirigentes Felipe Quispe y Evo Morales habrían dicho a la Iglesia Católica que lo único que querían era sacarle del gobierno, aunque no mostró pruebas.



El exmandatario negó haber dado órdenes militares para las acciones violentas y afirmó que sus instrucciones a las Fuerzas Armadas tenían la intención de promover el diálogo.



La pasada semana, Sánchez Berzaín deslindó responsabilidad por las acciones violentas de las Fuerzas Armadas, pues indicó que su labor como ministro de Defensa era administrativa.



La parte demandante se excusó de hacerle un interrogatorio a Sánchez de Lozada. Agregó que la decisión de exportar gas por territorio chileno, aspecto que dio origen al conflicto con sectores sociales, fue asumida en reunión de gabinete.



Este juicio civil continúa en Estados Unidos, pues todavía deben declarar otros testigos presentados por la parte acusada.