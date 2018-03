Plantean subir hasta 15 años las penas por delito de contrabando



21/03/2018 - 07:56:17

Página Siete.- El proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando estipula penas de ocho a 12 años de prisión. Sin embargo, se endurecen hasta 15 años si detrás del delito hay una organización criminal, violencia o riesgo de la vida humana.





“Privación de libertad de ocho a 12 años, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a las 15.450 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda), establecido en la valoración y liquidación que haga la Administración Tributaria”, establece uno de los ajustes que se incluye en la disposición adicional primera del proyecto de ley al que accedió este medio.





Actualmente el Código Tributario Boliviano establece una condena de cinco a 10 años de cárcel para quien incurra en dicha falta. El límite mínimo en tributos omitidos es a partir de 200 mil UFV.





Sin embargo, el proyecto de ley estipula sanciones de entre 10 y 15 años de prisión cuando una persona evite el descubrimiento de la mercancía ilegal, usando la violencia o la intimidación.





Procede también en el caso de que se use un transporte modificado en su estructura, con el fin de eludir el control aduanero o cuando se usurpe la identidad de personas naturales o jurídicas.





La pena de hasta 15 años alcanza, además, si la persona interceptada con productos de contrabando sea parte o integre una organización criminal o cuando la mercancía ponga en riesgo la salud o vida humana, vida animal o el medio ambiente.





Las anteriores disposiciones están incluidas dentro de los ajustes que el proyecto incorpora al artículo 181 del Código Tributario, bajo el numeral VI.





Transporte





El proyecto de ley especifica que en el caso de que las empresas autorizadas de transporte aéreo o férreo utilicen sus medios para cometer el delito de contrabando, el transportador internacional será sujeto a una multa equivalente al 100% del valor de la mercancía comisada en reemplazo del secuestro del transporte.





Pero si es que la unidad no tiene autorización de la Administración Tributaria para el transporte internacional de carga o sea objeto de contrabando, procederá el decomiso definitivo, detalla la modificación al numeral III del artículo 181, incluida en la disposición adicional primera.



El documento que remitió el Ejecutivo la pasada semana, actualmente está en fase ajustes entre la presidencia de la Cámara de Diputados, la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados y la Policía, informaron en el Legislativo.



No obstante, pese a que el presidente Evo Morales solicitó el pasado 12 de marzo la aprobación inmediata de la nueva norma, los miembros de la Comisión de Gobierno y FFAA están en semana regional, por lo que se prevé el tratamiento del proyecto hasta la siguiente semana.



El documento fue redactado tras la muerte de dos militares en la comunidad Cahuana, Sabaya, Oruro, en manos de contrabandistas.