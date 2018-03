Las reservas pierden $us 296 millones de diciembre a febrero

Los Tiempos.- Desde fines de enero de 2017, las Reservas Internacionales Netas (RIN), cayeron tres veces por debajo de los 10 mil millones de dólares. A febrero de 2018, la reducción fue de 296 millones de dólares en relación a diciembre de 2017, situándose en 9.965 millones de dólares, según el Banco Central de Bolivia (BCB).



Los economistas José Espinoza y Carlos Schlink explicaron, por separado, que la caída de las RIN se debe al déficit comercial de los últimos años, el pago de las deudas del BCB y porque no se emitieron bonos de deuda durante los últimos dos meses.



Según el BCB, a finales de febrero de 2018 las RIN alcanzaron los 9.965 millones de dólares, frente a los 10.226 millones registrados en diciembre de 2017.



“El INE ha mostrado en enero y febrero que hemos tenido una balanza comercial deficitaria, estamos importando más de lo que exportamos. Las personas recurren a las divisas para pagar todas esas importaciones que se realizan”, afirmó Schlink.



También señaló que existe una tendencia negativa de la balanza comercial durante las últimas gestiones, lo que provocó una fuerte caída de las reservas a partir de 2014, gestión en la que se registraron 15.123 millones de dólares.



En tanto, Espinoza advirtió que el país tendrá un problema a fin de año si las exportaciones no incrementan y los precios internacionales de los minerales e hidrocarburos no mejoran.



Tanto Espinoza como Schlink coincidieron en que la oscilación de las RIN entre los 9 mil a 10 mil millones de dólares, registradas desde enero del año pasado, respondió a una estrategia del Gobierno para demostrar una fortaleza económica a la población.



En noviembre de 2017, las RIN alcanzaron un monto máximo de 10.632 millones de dólares. Mientras que un mes antes, el valor se situó en 9.934 millones de dólares.



En ese sentido, el economista Alberto Bonadona descartó que este comportamiento refleje una recuperación “sostenida”, porque no está respaldado por la fabricación de nuevos productos que puedan ser exportados, además de carecer de una base sólida para garantizar el incremento de las RIN.



“El nivel de reservas se ha vuelto una variable política, se maneja básicamente como una variable de estabilidad económica”, destacó Espinoza.



Agregó que en 2016 el órgano ejecutivo “viró” su estrategia de utilizar recursos del BCB para financiar los proyectos de inversión pública, porque se identificó que las reservas comenzaron a caer rápidamente. Añadió que el Gobierno central reemplazó estos recursos con fuentes de financiamiento internacional provenientes de China.



En este sentido, Schlink calificó la medida como una maniobra económica peligrosa. “Se está engrosando la deuda con un mercado internacional, la deuda externa a través de bonos que en algún momento lo vamos a tener que pagar, en el largo plazo vamos a tener mayor endeudamiento y pocas reservas”, indicó.



Por su parte,Bonadona advirtió que el Gobierno mantiene las reservas en torno a los 10 mil millones de dólares de forma “cosmética”, para generar confianza en la población.



“Yo creo que esta situación va a ir deteriorándose, primero porque las lluvias han causado demasiados destrozos. Es un año en el que el Estado va a querer gastar mucho, es posible que lo haga pero vamos a ver cuál es el efecto en las cuentas del Estado”, sostuvo.







DATOS



La composición de las Reservas Netas. Las RIN se conforman por las reservas monetarias (84,3 por ciento) y las reservas de oro (15,7 por ciento). Las reservas monetarias, por su parte, se dividen en el tramo precautorio (57,4 por ciento) y tramo de inversión (26,9 por ciento).



El BCB administra e invierte las RIN. Los criterios de inversión que utiliza el BCB son la seguridad, preservación de capital, liquidez, diversificación y rentabilidad.







ENERO, LA PRIMERA CRISIS DE LAS RIN



Al 20 de enero de 2017 las Reservas Internacionales Netas (RIN) cayeron a 9.993 millones de dólares, por debajo de la barrera de 10.000 millones, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB). El Gobierno aseguró que se estabilizarían.



Según el reporte estadístico semanal del BCB, las RIN disminuyeron en 88 millones de dólares en 20 días, a un promedio de 4,4 millones de dólares por día.







ANÁLISIS



Gonzalo Chávez. Economista



“Siguen siendo utilizadas como alcancía del Gobierno”



Las Reservas Internacionales (RIN) son muy importantes para expectativas de la gente sobre la trayectoria de la inflación y para mantener el tipo de cambio nominal estable.



El Gobierno ha perdido reservas internacionales en los últimos años de manera fuerte, bajando de un poco más de 15 mil millones de dólares a algo menos de 10 mil.



Una vez más las RIN están por debajo de los 10 mil millones de dólares y el Gobierno ha estado haciendo muchas cosas para intentar que eso no ocurra.



Hace un tiempo atrás se ha emitido deuda para tener un poco más de reservas internacionales. Hace unos meses atrás, para evitar que caiga de los 10 mil millones, se tomó de los depósitos de los bancos que están en bolivianos y los han convertido en dólares. De esa manera, hemos vuelto a 10 mil millones.



Esta caída que es muy pequeña nos da una señal y preocupa porque eso indica que el Gobierno sigue gastando las reservas internacionales para financiar déficit público y para aumentar nivel de inversión de consumo.



Es decir, las reservas siguen siendo utilizadas como una alcancía por el Gobierno y a partir de estos recursos sigue manteniendo el crecimiento relativamente elevado.