Resta sanear y titular unos 20 millones de hectáreas de tierra



21/03/2018 - 07:51:48

El Diario.- La directora del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Beatriz Yuque, informó ayer que 80% de 103 millones de hectáreas (ha) de tierras existentes en el territorio nacional fueron saneadas y tituladas entre 2006 y 2017.



“Son 103 millones de hectáreas a nivel nacional que deben ser saneadas y tituladas por el INRA. Tenemos un avance del 80 por ciento saneado y titulado”, informó en su rendición pública de cuentas final de 2017, que fue presentada en la ciudad de Cochabamba.



Según Yuque, ese proceso tuvo más de 2,1 millones de beneficiarios, con un millón de títulos entregados; de los cuales un 43% fueron emitidos a nombre de mujeres y 53% de hombres.



Destacó que la equidad de género se logró en el marco de la aplicación de una política estatal, destinada a lograr que las personas del sexo femenino tengan los mismos derechos que los varones.



“Ha sido un gran avance en nuestro gobierno gracias a nuestro presidente Evo Morales”, subrayó.



PROCESO



Yuque, también, explicó que el 20% restante de tierras que deben ser saneadas y tituladas están en proceso administrativo y su intervención continuará hasta la culminación de todos los pasos técnicos necesarios.



Reveló que entre los terrenos por intervenir hay 6 millones de hectáreas que están en conflicto por diversas causas, entre ellas límites, sobre posiciones y la falta de delimitación y documentación municipal de derecho propietario, en el caso de áreas periurbanas.



“Tenemos también áreas de saneamiento donde son declaradas reservas forestales, los parques nacionales. De pronto hay comunidades que declaran que estarían mucho antes de 1996, de la declaratoria como parque o reserva forestal. También hemos tenido conflictos en esos lugares para cumplir el saneamiento”, complementó.



Por su parte, el viceministro de Tierras, Juan Carlos León, dijo que el INRA tratará de que los problemas registrados en las hectáreas por intervenir sean superados en los próximos meses, con la meta de que el saneamiento y la titulación de tierras lleguen a 98% en todo el país, hasta el final de este año.



INCURSIONES



La superficie tomada por grupos ilegales alcanza a la fecha a 200.000 hectáreas a nivel nacional. Esto ocurre no solamente en tierras fiscales disponibles sino también en superficies no disponibles, como en algunas de las 22 reservas y parques nacionales que tiene el país, informó Yuque la semana pasada en la sede de Gobierno.



Una de las más afectadas es el territorio del Tipnis en el departamento del Beni, cuyo Polígono Siete fue tomado por cocaleros que fungen como grupos, “interculturales”. En cuanto al Tunari, la presión de las tomas se debe a la urbanización de las áreas fuera de los límites urbanos.



30 PREDIOS TOMADOS



Los empresarios privados de Santa Cruz denunciaron que al presente unos 30 predios agroindustriales confrontan problemas de incursiones irregulares de grupos organizados lo que implica un debilitamiento de la seguridad jurídica en ese departamento. La declaración corresponde al presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Freddy Suárez. El directivo atribuyó la toma de tierras a algunos funcionarios del INRA como ocurrió en el pasado reciente, aunque no ofreció mayores datos.



BENI Y SANTA CRUZ



La directora del INRA confirmó que en Beni y Santa Cruz son los departamentos donde mayores incursiones existen, así como en el parque Tunari que es un área no disponible. Dijo que ante estos hechos se procede a la inspección de las regiones afectadas para adoptar las acciones que correspondan.



CONFLICTOS



Explicó que en los procesos de saneamiento hay asuntos pendientes de los interesados que demoran el proceso por la aparición de conflictos, como sobreposición de linderos, inclusive entre parcelas de comunidades; pero también por la falta de definición en el tema de límites interprovinciales, interdepartamentales y municipales.