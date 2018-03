Once resoluciones de la OEA avalan a Bolivia en La Haya

Página Siete.- En la segunda jornada de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el equipo jurídico boliviano rebatió la teoría de Chile de que se extinguió la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana a las costas del Pacífico. También citó 11 resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el tema mar.





El jurista internacional Mathias Forteau explicó que Chile, en los alegatos escritos, sostuvo que la obligación de negociar con Bolivia se extinguió por tres razones. La primera es que Bolivia renunció tácita e implícitamente a sus solicitudes de negociar un acceso soberano.





El segundo motivo, según Chile, es que los acuerdos tienen un tiempo determinado, una duración limitada; y el tercer argumento es el fracaso de las negociaciones de Charaña en 1978, hecho que -según Chile- conllevó a la extinción definitiva de toda la obligación de negociar.





Con ese antecedente, Forteau señaló que Bolivia fue constante en sus pretensiones de iniciar una negociación, y prueba de ello son las diferentes notas recibidas por gobiernos chilenos.





“La solicitud de negociaciones ha sido aceptada por Chile en diferentes ocasiones; en octubre de 1979 Bolivia recordó que desde 1895 Chile ofreció a Bolivia acceso al mar en varias ocasiones, se refirió en esa oportunidad a los compromisos optados por Chile”, explicó Forteau, quien afirmó que los tres argumentos chilenos “son pura invención”.





Payam Akhavan, el jurista iraní y miembro del equipo jurídico boliviano, argumentó ante los jueces que si se hubiera extinguido la obligación de negociar “Chile nunca hubiera propuesto o aceptado negociar a no ser que se sentiría obligada a hacerlo”.





Un ejemplo claro, dijo Akhavan, sucedió cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Luis Izquierdo, en 17 de febrero de 1923, declaró que “cuando se haya resuelto la situación Tacna y Arica, estaremos en condiciones de dar a Bolivia un puerto”.





Asimismo, Akhavan detalló que en 1977, casi 100 años después de la Guerra del Pacífico , el presidente Augusto Pinochet dijo que “el inicio de negociaciones tiene el objetivo de satisfacer las aspiraciones de Bolivia de tener una costa soberana”.





“¿Todas estas declaraciones eran simples caprichos diplomáticos, como dice ahora Chile?”, preguntó Akhavan, quien agregó que autoridades chilenas declararon, en reiteradas oportunidades, que van a negociar el final de la mediterraneidad de Bolivia.





En su intervención, Remiro Brotóns, quien abrió los alegatos, argumentó que durante la dictadura también existió la intención de negociar. “Pinochet reconoce que Chile, a través de un proceso de negociación, cedería costa marítima a Bolivia”, manifestó y agregó que “Banzer mencionó el respeto de la palabra dada”.





“El proceso de Charaña no puso final a la obligación de negociación, de negociar el acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico; el llamado problema marítimo ha sido planteado incluso en la Organización de Estados Americanos (OEA), incluso en instancias internacionales tuvieron la posibilidad de negociar”, expresó Brotóns.





En ese sentido, dijo que “si aceptamos lo que dice Chile, no existiría ningún acuerdo jurídico con Bolivia. No hay nada ambiguo, Chile se compromete a negociar plenamente”.





La jurista Amy Sander, también del equipo boliviano, explicó que la Asamblea General de la OEA, entre 1979 y 1989, aprobó 11 resoluciones sobre el tema marítimo, de las cuales en tres Chile estuvo de acuerdo en negociar con Bolivia una salida soberana al Pacífico.





Eso sucedió en 1979 -dijo Sanders- cuando la Asamblea General declaró el enclaustramiento boliviano como un tema de “interés hemisférico”. En 1980, 1981 y 1983, Chile negoció con Bolivia palabra por palabra el contenido de las resoluciones, agregó la abogada.





Sander dijo que la única objeción que ponía Chile es que consideraba que la OEA no tenía jurisdicción para tratar el tema; pero al ser un país miembro de la OEA, y al haber firmado la Carta Democrática de la institución, la jurista consideró que Chile no puede excluir su obligación de acatar las resoluciones de la OEA.





“Estas resoluciones no se pueden negar por completo incluso si constituye recomendaciones”, manifestó Sander, quien añadió que las resoluciones de esa instancia en el tema apuntan al diálogo, por lo que “no puede ser permitido que un miembro de la OEA desconozca las resoluciones que emite”.





Así con esos argumentos el equipo jurídico boliviano concluyó la primera ronda de alegatos orales que buscan que la Corte obligue a La Moneda a negociar de buena fe una salida soberana a las costas del Pacífico.





Para hoy la Corte de La Haya determinó un descanso. Este jueves, el equipo jurídico de Chile expondrá sus argumentos orales, en los que intentará refutar los alegatos bolivianos.



La primera resolución de la Organización de Estados Americanos



Resolución 426 Fue aprobada el 31 de octubre de 1979. En ella, la Asamblea General declaró que “es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil” al Pacífico.

Recomendación En ese documento, la Asamblea General de la OEA recomendó a ambos Estados que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico.

Informe La Asamblea General de la OEA determinó, en aquella época, continuar la consideración del tema “Informe sobre el problema marítimo de Bolivia” en el próximo período de sesiones, algo que se repitió por varios años.