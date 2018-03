Se agrava conflicto cocalero y Romero pide investigación



21/03/2018 - 07:38:52

Los Tiempos.- Lo productores de coca de los Yungas y efectivos policiales, por segundo día consecutivo, protagonizaron duros enfrentamientos que dejaron como saldo más de 30 cocaleros arrestados, así como heridos en ambos bandos. Mientras, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió al Ministerio Público investigar la caja fuerte que se encontró en las oficinas de Villa Fátima.



La violencia se originó porque los movilizados intentaron retomar la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en la zona de Villa Fátima, que se encuentra en manos de un comité ad hoc y que reciben el resguardo de la Policía.



Miles de cocaleros se concentraron en los alrededores del edificio de Adepcoca, que es protegida por policías que impiden que los cocaleros que apoyan a Franklin Gutiérrez ingresen a su sede. Sin embargo, permiten que el grupo que tomó las instalaciones, el pasado lunes 12 de marzo, se refugie en ese lugar e incluso brinden conferencias de prensa.



Romero dijo que “la Fiscalía tiene que esclarecer acerca de esa caja fuerte, unas denuncias de no rendición de cuentas, es un tema interno. La Policía está allá para evitar enfrentamientos”.



El Ministerio de Gobierno evalúa si presentará una denuncia penal por la violencia que se suscitó en dos días de enfrentamientos que dejó un saldo de varios policías heridos.



Por su parte, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que conformaron una comisión de fiscales para que investiguen los hechos de violencia que se suscitaron en torno a la retoma de la sede de Adepcoca.



Los manifestantes demandan que la Policía se repliegue y deje solucionar el conflicto de manera interna, toda vez que la institución es una entidad privada. Ante la negativa de retiro, con arengas y amagues, los cocaleros confrontaron a los policías que respondieron con el usó de carros Neptuno y gases.



“Ha sido una decisión unánime, nos estamos declarando en vigilia permanente. Nos vamos a concentrar por regionales fuera de nuestra institución. En las próximas horas están llegando nuevos grupos para recuperar nuestra institución, porque no vamos a permitir que un grupo minoritario, que está con el Gobierno, desconozca a nuestro”, señaló Armin Lluta, representante del comité de defensa de los productores.



La molestia es generalizada y se anunció la llegada de grupos de los Yungas de La Paz para reforzar la movilización y cumplir con la recuperación del inmueble que pertenece a los asociados, además de anunciar bloqueo de caminos en el sector.



Arrestados



La Policía, que se instaló con equipos antimotines y un carro antidisturbios en puertas del edificio, no permitió que los cocaleros se acercaran al mercado. Ante esto, los productores reaccionaron lanzando piedras. Los uniformados atacaron con gases lacrimógenos, algunos de éstos impactaron de forma directa en las personas, provocando cortes en la cabeza y golpes en el cuerpo.



El grupo de los movilizados también tiene entre sus filas a decenas de mujeres, que, ante la arremetida de los uniformados, buscaban refugio para respirar. Con lágrimas en los ojos, cuestionaban el porqué de tanta represión de parte del Gobierno al que apoyaron.



En tanto, el director de la Fuerza Especial Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Jhonny Aguilera, informó que se arrestó a más de 30 personas.







EXPONEN UNA CAJA FUERTE



Ayer en horas de la tarde, el grupo opositor a Franklin Gutiérrez, en instalaciones de Adepcoca, presentó una caja fuerte y la revisión de un libro que tiene el registro de la administración de los recursos económicos de esta institución, y aseguró que es una de las pruebas para demostrar malos manejos.



Edgar Burgoa, integrante del comité ad hoc, que lideró la toma de la sede de Adepcoca, dijo que encontrar una caja fuerte fue una sorpresa y que deducen que el motivo para buscar ingresar a las oficinas era recuperar esa caja de seguridad.