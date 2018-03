Piden aplicar recomendación de la Comisión de Venecia sobre la reelección



El Día.- Instituciones y la oposición en el país, piden a las autoridades nacionales tomar en cuenta la recomendación de la Comisión de Venecia sobre la limitación a la reelección indefinida como un derecho humano.



La instancia que depende del Consejo Europeo emitió un pronunciamiento el pasado lunes en donde señala estar a favor de poner límites a la reelección presidencial, ya que ayuda a “prevenir el abuso del poder”.



En Bolivia el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo en el que avala la reelección indefinida, argumentando que el Pacto San José de Costa Rica y la Convención Americana, establecen como un derecho humano, para quien quiere ejercer su derecho político. Por eso se han activado recursos en contra tanto dentro y fuera del país.



Instituciones. La Iglesia Católica celebró este martes el criterio técnico-jurídico de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia.



La entidad cree que en Bolivia el fallo del Tribunal Constitucional, tiene aún muchos matices que deben ser aclarados como el valor del referendo, criterios como el de la Comisión de Venecia y otros tribunales sobre el alcance real de la posibilidad de la reelección.



La misma posición asumió la Federación de Profesionales de Santa Cruz. El presidente de dicha institución, Marcelo Arrázola, pidió a las autoridades dar un paso atrás en la pretensión de la continuidad de Evo Morales en la presidencia para que se dé espacio a otras personas. "Nosotros lo dijimos con anterioridad, no se puede poner por delante la pretensión de una persona sobre los derechos de una población. Quien ejerce el poder no puede invocar vulneración a su derecho, es el ciudadano el que puede invocar vulneración, porque no se le está permitiendo actuar", dijo.



Desde el Comité pro Santa Cruz, el presidente Fernando Cuéllar, asegura que la interpretación del TCP está fuera de norma y que tiene la esperanza de que en los próximos meses la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronuncie sobre el caso concreto de Bolivia.



Políticos. La oposición, en la misma línea aplaudió la recomendación de la Comisión de Viena para Venezuela, a raíz del pedido de la OEA.



Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia y Óscar Ortiz, senador de Unidad Demócrata (UD), coincidieron por separado en señalar que si bien la Comisión no es una instancia que ordena una acción, su posición servirá para sentar una jurisprudencia para Bolivia.



Sin embargo, desde el MAS minimizaron la recomendación de la Comisión.



El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada y el ministro de Justicia, Héctor Arce, reaccionaron indiferentes. "La Comisión de Venecia no es un órgano oficial de la OEA, ni de las Naciones Unidas, ni de la Comisión Europea. Lo que diga no representa ninguna posición oficial y no genera ningún efecto jurídico vinculante para nadie", escribió Arce en su cuenta de Twitter.



28 de noviembre

El TCP emitió un fallo avalando la reelección indefinida de Evo Morales.



21 De febrero 2016

Fue el referéndum donde los bolivianos votaron en contra de la reelección.



Participación



Casos en que la comisión de venecia dio pronunciamiento:



> En 1991 ayudó a la creación de la primera Constitución democrática de Rumania .



> En 2012, emitió críticas a la legislación relacionada con la iglesia en Hungría.



> Jugó un importante papel en el desarrollo e interpretación del texto constitucional de Bosnia-Herzegovina.



> Aportó en el desarrollo del texto constitucional de Macedonia.



> Trabajó en la interpretación del texto constitucional de Serbia.



> Realizó la interpretación del texto constitucional de Montenegro.



> Asumió el papel fundamental en el desarrollo del texto constitucional de Kosovo.



> Fue implicada para resolver los conflicto en el estado de Abjasia.



> Resolvió conflicto de Estado de Osetia del Sur en Georgia.



> Aportó recomendación para resolver el conflicto de Estado Transnistria en Moldavia.



> Pidió explicaciones al Gobierno de España en relación a los recursos de inconstitucionalidad presentados en 2016 por el Gobierno Vasco.



> En 2017 pidió explicación al Gobierno de España por la "Generalitat de Cataluña" contra la ley de modificación de las competencias del Tribunal Constitucional, que otorga la capacidad de ejecución de sus sentencias.



> Emitió un informe en el que avalaba la reforma del Tribunal Constitucional de España, al considerar que dichas medidas no contradecían las normas europeas. Pero instó al gobierno español mejorar algunas de ellas, en referencia a la capacidad de destituir a un presidente autonómico.



> Hizo una llamada de atención a Polonia, por poner en riesgo la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, debido a la Reforma del Tribunal Constitucional.



Creación y rol que cumple la comisión de venecia



Es un órgano consultivo sobre derecho, elecciones y referéndums creado en 1990 tras la caída del muro de Berlín ante la necesidad de prestar apoyo y asesoría a las nuevas democracias de Europa Central y del Este en el diseño de sus nuevas constituciones.



Su tarea primordial es aconsejar a los países en asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de sus instituciones democráticas y proteger los derechos humanos.



Cuenta con 61 Estados miembros: 47 miembros del Consejo de Europa y otros 14 países, entre ellos: Argelia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Kazajistán, Kosovo, Kirguizistán, Marruecos, México, Perú y Túnez. Los representantes son académicos reconocidos en el ámbito del derecho, magistrados y ministros, o incluso legisladores. Se reúnen cuatro veces al año, en los meses de marzo, julio, octubre y diciembre, para aprobar sus dictámenes y compartir información sobre evoluciones constitucionales.