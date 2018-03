Ambiente político caldeado otra vez por la reelección



21/03/2018 - 07:32:25

Correo del Sur.- En noviembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo que posibilita la repostulación del presidente Evo Morales para los comicios del 2019 e indefinidamente.



La polémica por la reelección del presidente Evo Morales volvió a cobrar fuerza ayer, con aclaraciones del Gobierno y pedidos de la oposición para que se respete la opinión emitida por la Comisión de Venecia sobre la limitación de mandatos presidenciales.



El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, aclaró ayer que la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como Comisión de Venecia, sólo emite opiniones no vinculantes.



"Es un órgano consultivo cuyas decisiones no tienen ni mucho menos carácter vinculante, son opiniones", subrayó, en respuesta a un informe difundido el lunes por la citada Comisión.



En dicho informe, se muestra partidaria de limitar el número de mandatos. Rada reiteró que ese pronunciamiento "no tiene ningún carácter vinculante" y recordó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó a finales del año pasado al presidente Morales para concurrir de forma indefinida a la elección, pese a que la Constitución lo prohíbe.



El Ministro también acusó al ex presidente Tuto Quiroga de utilizar ese informe para "intentar confundir a la opinión pública" mediante "imprecisiones" y "falsedades" sobre su repercusión.



Desde La Haya, vía Twitter, el político opositor aseguró que la Comisión consideró que la reelección indefinida "no es derecho humano", por lo que pidió al Gobierno tomar en cuenta dicho documento.



Quiroga celebró el informe de la Comisión, al ser el “brazo asesor jurídico del Consejo de Europa”, al cual el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió una opinión respecto a si la reelección es un derecho humano, como interpretó el TCP para habilitar a Morales a la reelección eterna.



El organismo del Consejo de Europa, que asesora a los Estados en materia constitucional, afirma en su informe que la limitación "contribuye a prevenir los abusos de poder y no restringe indebidamente los derechos de los candidatos ni los de los de electores".



Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, consideró que esa posición no representa ningún efecto en Bolivia.



LA VOZ DE UN MAGISTRADO



Sobre el mismo tema, el magistrado del TCP, Orlando Ceballos, calificó el pronunciamiento como de carácter “político” y rechazó su cumplimiento en el ámbito jurídico boliviano.



“Su criterio es esencialmente de carácter político, que no tiene ninguna relación ni vinculatoriedad con las decisiones que adopta el Estado boliviano (…) y para instancias como Órgano Judicial o el Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene obligatoriedad”, aseveró.



Hizo énfasis en que la Comisión de Venecia o Comisión Europea, es una instancia encargada de planificar la “agenda política de esta instancia compuesta por presidentes de la Unión Europea o sus representantes, por ello, su criterio es esencialmente de carácter político”.



La CEB celebra opinión europea sobre reelección



La Iglesia Católica celebró ayer el criterio técnico-jurídico de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, que estableció que no se puede aplicar la figura de los derechos humanos a la reelección presidencial.



“Celebramos desde la Iglesia Católica el informe de la Comisión de Venecia porque ayuda a comprender en su cabalidad el alcance que tienen los alcances de los derechos y las limitaciones lógicas de su naturaleza jurídica”, dice un comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).



La entidad cree que en Bolivia el fallo del TCP sobre la relección tiene aún muchos matices que deben ser aclarados, como el valor del referéndum del 21F.



Sostiene que si bien los fallos del TCP son inapelables, queda la instancia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.