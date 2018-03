Gobierno lamenta que Gobernación de Santa Cruz mienta sobre suspensión de regalías del campo Incahuasi



20/03/2018 - 20:56:56

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, lamentó el martes que la Gobernación de Santa Cruz tergiverse la verdad sobre la suspensión preventiva de las regalías del campo gasífero Incahuasi que recibe ese departamento, acusando al Gobierno de ser el causante de esa medida, mediante una resolución ministerial, cuando en realidad se trata de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



En una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, Rada aclaró que una medida administrativa no puede estar superpuesta a una ley de distribución de regalías, lo que al parecer -dijo- desconoce el secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña.



"Lamentamos que desde la Gobernación de Santa Cruz, a través de uno de sus personeros, en este caso el señor Peña, se esté intentando tergiversar la situación con fines abiertamente políticos y confrontacionales. No es el Gobierno nacional, a través de una medida administrativa, la que ha suspendido ese pago de regalías, es el Tribunal Constitucional, a través de una sentencia del 15 de noviembre de 2017", explicó.



Rada subrayó que el TCP suspendió, mediante una sentencia, la distribución de los ingresos provenientes del campo Incahuasi de manera preventiva, hasta que Santa Cruz y Chuquisaca resuelvan un conflicto de límites.



La sentencia emitida por el TCP el 15 de noviembre de 2017 estableció la suspensión del pago de regalías hasta que se realice un estudio técnico para determinar si el reservorio de gas es compartido o no.



"Es esta sentencia constitucional la que ha suspendido con fines cautelares el pago de las regalías provenientes del campo Incahuasi al departamento de Santa Cruz. Pretender atribuir al Gobierno, que a través de una medida administrativa lo ha hecho, es sencillamente absurdo y está mostrando un interés político de parte de la Gobernación de Santa Cruz", sustentó.



Rada lamentó que las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz tergiversen la información y pretendan crear un malestar innecesario en la población.



"El señor Peña ha hecho alusión a resoluciones administrativas del Ministerio de la Presidencia y, como él mismo ha reconocido en sus declaraciones, esas resoluciones administrativas no tiene que ver con el lugar en el que está ubicado el campo Incahuasi", puntualizó.