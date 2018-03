Envían informe a autoridades para investigar supuesta negligencia médica en Santa Cruz



20/03/2018 - 20:54:49

Santa Cruz, (ABI).- El director de la maternidad "Percy Boland", Federico Urquizo, informó el martes que esa institución enviará un informe al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz para que esa instancia investigue sobre la muerte de un bebé que no pudo nacer por la supuesta falta de atención en varios centros médicos de esa ciudad.



"Aclarar que esta historia clínica va a ser trasladada al Sedes a los responsables del Comité de Vigilancia Paterna y Neonatal para su análisis, la única cosa que puedo informar es que la paciente sí había ido a varios centros de salud", informó en conferencia de prensa.



Aclaró que la madre, según explica la familia, no fue recibida en cuatro establecimientos de salud; el centro de salud Bolinter, el centro médico San Antonio, al hospital Hernández Vera y el hospital de la villa Primero de Mayo, por lo que se vio obligada a retornar a su casa dónde se realizó el parto, que tuvo como consecuencia una muerte fetal intrauterina.



Urquizo señaló que una investigación en base al historial clínico de la paciente determinará las razones por las cuales no fue atendida.



Entretanto los familiares de la afectada en la puerta de la maternidad anunciaron que demandarán a los centros médicos mencionados por negligencia médica y piden el apoyo de las autoridades de salud y la Fiscalía, para sancionar a los responsables de ese hecho.