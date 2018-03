Rada: La Comisión de Venecia no es un órgano de la UE ni de la OEA y sus decisiones no son vinculantes

20/03/2018 - 18:47:19

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, rechazó el martes los argumentos de la denominada Comisión de Venecia que se mostró el lunes en contra del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre una repostulación del presidente Evo Morales, debido a que no es un órgano oficial de la Unión Europea (UE) ni de la Organización de Estados Americanos (OEA) y explicó que sus decisiones no tienen carácter vinculante.



"Es absolutamente falso presentar a esta denominada Comisión de Venecia como si fuera parte de la estructura de la Unión Europea. Es totalmente distinta de esta organización desde el punto de vista jurídico institucional y desde el punto de vista pluriestatal, económico y social. Es una entidad que fue creada en 1990 como foro consultivo, no deliberativo, cuyas decisiones no tienen ni mucho menos carácter vinculante", dijo en conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno.



Esas declaraciones surgen después de que el opositor y expresidente Jorge Tuto Quiroga revelara que pidió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que solicite una consulta ante dicha comisión sobre la repostulación del presidente de Bolivia y que cuyo veredicto deberá asumir el Gobierno nacional.



En ese contexto, Rada explicó que una vez revisados los estatutos de la Comisión de Venecia, se precisa que tan solo puede activarse una petición, a partir de un comité de ministros del Consejo de Europa, que no es lo mismo que la Unión Europea o la Organización para la Seguridad y Cooperación (OSCE) o la Organización de Naciones Unidas (ONU).



"Según sus propios estatutos no está ahí la Organización de Estados Americanos (OEA), ni su secretario general, por lo tanto, la versión que ha dado el señor Quiroga huele a mentira, una nueva mentira que nos recuerda a aquella que se propaló cuando supuestamente se presentó un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", destacó.



El Ministro de la Presidencia precisó que Europa no se pronuncia a través de la Comisión de Venecia, pues sería "paradógico", ya que la principal potencia económica y social de ese continente, que es Alemania, acaba de reelegir a Ángela Merkel para su cuarto mandato consecutivo, líder que dio estabilidad a esa nación.



"Recordemos que la jefa de Estado de Alemania Ángela Merkel, canciller de ese país, ejerce su mandato desde el 22 de noviembre del 2005", señaló.



A su juicio, ciertos opositores intentan lanzar un juego de artificio con el cual llamar la atención de los medios de comunicación "y sobre esto nosotros decimos que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia que habilita al compañero Evo Morales a una reelección no es un caso único en Latinoamérica".



En este contexto, recordó que países como Nicaragua, Costa Rica y Honduras han tomado el camino de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en torno a derechos, en este caso de una repostulación presidencial.



Rada, asimismo, advirtió que en momentos en que la unidad de los bolivianos y las bolivianas se ha convertido en un imperativo para lograr el objetivo de retornar al océano Pacífico y en el que la demanda boliviana en La Haya ha sido expuesta de manera brillante "no faltan quienes, tratando de pescar en río revuelto, lanzan voces opositoras que intentan confundir a la opinión pública".



Por su parte, el ministro de Justicia Héctor Arce, escribió en su cuenta de Twitter que la Comisión de Venecia no es un órgano "oficial de la OEA, ni de las Naciones Unidas ni de la Comisión Europea. Lo que diga no representa ninguna posición oficial y no genera ningún efecto jurídico vinculante para nadie, la oposición debe dejar de mentir".