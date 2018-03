Mesa: Circunstanciales gobernantes de Chile no pueden revocar compromisos seculares con Bolivia

20/03/2018 - 18:46:14

La Paz, (ABI).- El expresidente Carlos Mesa afirmó el martes que los circunstanciales gobernantes de Chile no pueden revocar los compromisos "seculares" de ese país para negociar con Bolivia una salida soberana al océano Pacífico.



"Los reiterados compromisos seculares de Chile de negociar con Bolivia para otorgarle una salida soberana al mar, no pueden ahora ser revocados con la afirmación de los circunstanciales gobernantes de Chile de que no hay compromisos pendientes entre ambos Estados, y de que Chile no está dispuesta a negociar soberanía territorial con Bolivia", estableció en un artículo publicado en su blog.



Mesa resumió de esa manera el segundo día de los alegatos orales que el equipo jurídico de Bolivia presenta en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en la recta final de ese proceso instaurado en 2013 contra de Chile.



Mesa destacó la participación del abogado Remiro Brotons, quien -dijo- hizo una descripción inequívoca de los reiterados compromisos asumidos por las autoridades chilenas de negociar con Bolivia un acceso soberano al mar.



"Para el jurista de Bolivia los dos hitos fundamentales de esa secuencia fueron las Notas Diplomáticas de 1950 (negociadas desde 1947) y la negociación de Charaña de 1975. En ambos casos el contenido de los documentos y los compromisos expresados en ellos, tuvieron el carácter de un Tratado y su trascendencia no puede apreciarse de otra manera", resumió.



Sobre la intervención del jurista Payam Akhavan, dijo que él se encargó de poner en evidencia el contenido de los compromisos chilenos y además de referirse a un principio jurídico medular, denominado "estoppel", cuya base es la de que ningún Estado puede revocar de manera flagrante actos anteriores en los que comprometió la fe de su palabra.



En el cierre del alegato boliviano, señaló que Matías Forteau estableció que Bolivia mantuvo una línea sostenida de demanda de un acceso soberano al mar desde 1910 en adelante, prácticamente sin interrupciones, no sólo a través de propuesta de negociación y apertura de conversaciones que derivaron en compromisos formales de Chile que se iniciaron en 1920, sino en todos los escenarios internacionales posibles.



"Bolivia redondeó un alegato oral impecable, no sólo desarrollando su memoria y su réplica, sino profundizando en elementos ampliatorios -particularmente el referido a la OEA- que subrayan la incuestionable fuerzas de su demanda, basada en la obligación de Chile de cumplir sus reiterados compromisos de otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar después y al margen del Tratado de 1904", remarcó Mesa.



Desde el lunes y hasta el 28 de marzo, ambos países exponen en La Haya sus alegatos orales.