Hydro Alunorte pide disculpas por fugas de residuos tóxicos en Brasil



20/03/2018 - 18:20:55

Agência Brasil.- La minera noruega Hydro Alunorte pidió disculpas a la población de Barcarena, ciudad del estado de Pará, y decidió ampliar la reevaluación de los sistemas de tratamiento de aguas y de gestión de efluentes para toda el área de la refinería que funciona en aquella ciudad de la región metropolitana de Belém, tras ser nuevamente notificada por el lanzamiento de residuos tóxicos en el Río Pará.



“Descartamos agua no tratada de lluvia y de la superficie de la refinería en el Río Pará. Eso es completamente inaceptable y contraría lo que Hydro cree. En nombre de la compañía, pido disculpas a las comunidades, a las autoridades y a la sociedad”, dijo el presidente de la empresa, Svein Richard Brandtzæg, en una nota.



La Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará volvió a notificar la minera el pasado jueves (15) después de que fiscales identificaron una conexión entre el canal de desagüe de agua pluvial del galpón de carbón y el sistema de drenaje de la fábrica de aluminio al lado (Albras), que termina en el Río Para.



Según la Secretaría, parte del agua pluvial acumulada en el interior del terreno de la refinería de Hydro Alunorte era lanzada al exterior por medio de esta conexión clandestina sin antes pasar por el sistema de tratamiento de efluentes industriales, como establece la licencia de operación concedida a la empresa. El organismo dice que, aunque no se trate de residuos directos de la producción, el material necesita ser tratado, pues puede estar contaminado.



“Esto resalta la importancia de una revisión completa de Alunorte, incluyendo interfaces de operación con áreas adyacentes y la situación de licenciamiento de la planta, para verificar el cumplimiento integral de las licencias. Necesitamos el entendimiento total para que podamos implementar las acciones necesarias”, añadió Brandtzæg.



Sanciones



Entre notificaciones y autos de infracción, la del último jueves (15) es la octava sanción aplicada por la secretaría a la empresa. Entre ellas está la que determina la reducción de las operaciones y del nivel de agua en los depósitos de desechos. Hasta el último fin de semana, la secretaría aún calculaba el valor total de las multas. Después de ser notificada, la empresa tendrá un plazo para presentar su defensa.



A principios de febrero, la minera contrató la consultoría brasileña SGW Serviços para evaluar el modelo de tratamiento de agua y verificar si el sistema de gestión de efluentes de la refinería fue operado adecuadamente. Posteriormente, con el surgimiento de denuncias en cuanto a la existencia de puntos irregulares de volcado de agua, la empresa decidió expandir el análisis e incluir todas las posibles conexiones entre la minera y las áreas circundantes. Además, la auditoría interna realizada por la propia Hydro Alunorte debe revisar todas las licencias emitidas por los órganos responsables para verificar la adecuación de la empresa a la legislación del sector.



La compañía asegura que la salida de agua proveniente del galpón de almacenamiento de carbón ya ha sido cerrada y que está trabajando para encontrar la mejor solución para cerrar también la conexión entre el área de almacenamiento de hidrato y el sistema de drenaje de la fábrica vecina.



El viernes (16), la compañía anunció planes de invertir unos US$ 64,4 millones en el sistema de tratamiento de agua de la refinería de alúmina de Barcarena, ampliando la capacidad de la unidad para soportar condiciones climáticas extremas.



La fuga de desechos tóxicos fue denunciada por residentes de Barcarena, que entre los días 16 y 18 de febrero notaron la alteración en el color del agua de los ríos locales. Días después, el Instituto Evandro Chagas, del Ministerio de Salud, divulgó el resultado preliminar de un análisis que señala que hubo desbordamiento de los depósitos de residuos tóxicos, los cuales pusieron en riesgo la salud de moradores de al menos tres comunidades cercanas. El material recolectado en el lugar reveló la presencia de niveles elevados de plomo, aluminio, sodio y otras sustancias perjudiciales a la salud humana y animal.



La compañía Hydro Alunorte emplea a unas 2 mil personas. Es la mayor refinería de alúmina (óxido de aluminio) del mundo, con una capacidad nominal de 6,3 millones de toneladas al año. El óxido se obtiene a partir de la purificación de la bauxita que la empresa retira de una mina propia en Paragominas, a 240 km de la refinería, y luego se transforma en aluminio.